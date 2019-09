Gratis concert rapper Willem de Bruin onder het Rijksmuseum

Willem de Bruijn (links) Beeld Rijksmuseum

Het concert is een toegift van de tour van zijn eerste soloalbum Man in Nood (2018). De Bruin sloot de reeks concerten recent af in een uitverkocht Carré.

De samenwerking tussen het Rijksmuseum en De Bruin staat in het teken van de overeenkomsten tussen het werk van Rembrandt en de rapper. “Donker en licht, waar het werk van Rembrandt bekend om staat, is ook een thema binnen mijn album Man in Nood,” zegt De Bruin. “Creatief gezien wordt dit weer een nieuwe benadering van mijn verhaal.”

Eerste soloplaat

De rapper bracht vorig jaar een eerste soloplaat uit, vier jaar na het uiteenvallen van rapduo The Opposites. In het album zingt De Bruin over de zwarte periode die daarop volgde. Met therapie, antidepressiva en het schrijven van muziek kwam hij er weer bovenop.

Willem X Rijksmuseum is onderdeel van de serie Muziek in het Rijksmuseum.Toegang tot het optreden is gratis. De inschrijving voor kaarten start op 16 september om 12.00 uur. Er zijn 1250 tickets beschikbaar.