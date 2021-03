Grammy’s: Protestlied wint, Beyoncé vestigt record, Taylor Swift wint beste album

Beyoncé (l) en Megan Thee Stallion. Beeld EPA

Tot zondag deelde Beyoncé op de lijst van muzikanten met de meeste Grammy’s nog de derde plaats met Stevie Wonder, met ieder 25 awards. Na haar winst voor beste videoclip voor Brown Skin Girl en beste rap performance samen met Megan Thee Stallion voor Savage stond ze op gelijke hoogte met Alison Krauss, maar na haar Grammy voor beste R&B performance voor Black Parade was ze ook de countryzangeres voorbij.

Beyoncé heeft nu evenveel Grammy’s als Quincy Jones. Dirigent Georg Solti voert de lijst aan; de in 1997 overleden Hongaar won 31 Grammy Awards.

Protestlied

Het album Folklore van Taylor Swift werd verkozen tot beste plaat van het jaar. Die prijs wordt vaak gezien als de meest prestigieuze van de Grammy Awards. H.E.R. won met haar liedje I Can’t Breath in de categorie Song of the Year.

I Can't Breath is een protestlied, dat de laatste woorden van George Floyd citeert. De 46-jarige Floyd stierf tijdens zijn arrestatie vorig jaar door de politie in Minneapolis. Zijn dood, samen met die van Breonna Taylor, leidde tot een wereldwijde golf van protesten.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs zei H.E.R. dat ze nooit had gedacht ‘dat mijn angst en mijn pijn in impact zouden veranderen’. “Daarom schrijf ik muziek, en ik ben zo dankbaar.”

Billie Eilish won met haar liedje Everything I Wanted in de categorie Record of the Year. Song of the Year en Record of the Year zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Song of the Year is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Record of the Year-Grammy gaat naar de artiest die het liedje ten gehore brengt. Dit jaar gingen beide prijzen naar artiesten die hun nummer ook zelf schreven.

Andere winnaars

Rapper Megan Thee Stallion mocht zondagavond ook de Grammy voor beste nieuwe artiest in ontvangst nemen. Eerder op de dag was de 26-jarige al in de prijzen gevallen voor haar rapwerk op de remix die ze met Beyoncé maakte van haar hit Savage.

Belangrijkste winnaars Album of the year: Taylor Swift - Folklore Record of the year: Billie Eilish - Everything I Wanted Song of the year: H.E.R. - I Can’t Breathe Best new artist: Megan Thee Stallion

Andere winnaars dit jaar zijn onder meer Harry Styles, Dua Lipa, John Legend en Kanye West. De twee Nederlandse kanshebbers bij de Grammy’s vielen niet in de prijzen. Het Metropole Orkest was genomineerd in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals. Vincent van den Ende maakte kans voor een Award in de categorie Best R&B Song voor het produceren van het nummer Do It van het duo Chloe X Halle.

De uitreiking van de Grammy Awards zag er vanwege het coronavirus anders uit. Alleen de artiesten die kwamen optreden en genomineerden waren aanwezig bij de show.