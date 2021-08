Grachtenfestival: de film- en concertcombi in Eye smaakt naar meer

Concert in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord waar het Ardemus Quartet optreedt in het kader van het Grachtenfestival: Yes, she can! Beeld Dingena Mol

Lang werden vrouwen niet in staat geacht een blaasinstrument te bespelen. Hun longen zouden te klein zijn. Totale onzin, stellen we zondagochtend nog maar eens vast in het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Daar treedt het het Ardemus Quartet op, een saxofoonkwartet met drie vrouwelijke leden. Yes, she can! heet het programma dat in première gaat in de zaal waar ooit de arbeiders van Noord toneelvoorstellingen hielden.

Yes, she can! is een ode aan vijf vrouwen die de klassieke muziek veranderden, van de middeleeuwse non Hildegard van Bingen tot de Nederlandse Frieda Belinfante, die in het Amerika van de jaren vijftig van de vorige eeuw ’s werelds eerste vaste vrouwelijke dirigent van een professioneel orkest werd. Het is een zogeheten vertelconcert, een nieuwe categorie in het programma van het Grachtenfestival.

Eerder poëtisch dan strijdbaar

Het vertelconcert van het Armedus Quartet past in het thema dat het festival dit jaar heeft: Luister! Muziek als protest. Maar pamflettistisch is Yes, she can! ondanks die uitroeptekens allerminst. De door de leden van het Ardemus Qartet voorgedragen teksten over de vijf historische muziekvrouwen zijn eerder poëtisch dan strijdbaar en de bijbehorende muziek is stemmig en elegant tegelijk.

Tenor-, bariton- en altsaxofoon leveren staccato klanken waar de sopraansax zwierig omheen kringelt. Het prachtig gerestaureerde Zonnehuis, een gebouw in Amsterdamse Schoolstijl, is deze zondagochtend een voorname extra attractie. Het is een van de wel 90 locaties in en om Amsterdam waar de 24ste editie van het Grachtenfestival zich afspeelt. Negen dagen lang is op al die plekken vooral klassieke muziek te horen, maar ook jazz en wereldmuziek.

Natuurlijk drukt corona net als vorig jaar een stempel op het festival. Bij concerten worden veel minder bezoekers toegelaten dan normaal gesproken het geval zou zijn en vrijwilligers zien erop toe dat niet iedereen tegelijk een zaal in- of uitgaat. Maar de sfeer is goed, bij het verlaten van het Zonnehuis zelfs een beetje uitgelaten – denk terug aan de lagere school waar de juf of meester ook een voor een aanwees welke groep het lokaal mocht verlaten.

Heel andere saxofoonmuziek klinkt in het eerste weekend van het Grachtenfestival op zaterdagavond in Eye, waar het jazzkwartet van saxofonist Gideon Tazelaar speelt voorafgaand aan en na afloop van Ascenseur pour l’echafaud, een Franse film uit 1958. Die draait in Eye in het kader van een programma met klassiekers uit de film noir, het zwaarmoedige misdaadgenre uit de jaren veertig en vijftig.

Miles Davis

Goed idee van het Grachtenfestival om daar een optreden van Tazelaar aan te koppelen, want muziek is een wezenlijk onderdeel van de film noir, zeker in Ascenseur pour l’échafaud, waarvoor de soundtrack werd verzorgd door Miles Davis. Onaangekondigd speelt voor en na de film ook trompettist Ian Cleaver mee. “Onze eigen Miles Davis,” aldus Tazelaar.

De combinatie van film en concert werkt goed. Meteen na afloop van ‘Ascenseur’ gaan Gideon Tazelaar en de zijnen naadloos verder in de sfeer en stijl van Miles Davis. Eerder doen ze geweldige dingen met de muziek van de film Double Indemnity, die ook deel uitmaakt van het film noir-programma van Eye. Die film- en concertcombi smaakt naar meer. Zou het geen vast onderdeel van het Grachtenfestival kunnen worden?