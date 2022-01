Grace liep vanaf de start ‘O! MY! GOD!’ schreeuwend door het Big Brotherhuis

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Big Brother.

Vorig jaar was het er ineens weer, na afwezigheid van vijftien jaar: Big Brother. Op dat nieuwe seizoen zat eigenlijk niemand te wachten: Big Brother 2021 kwam niet over de half miljoen kijkers, zelfs niet tijdens de finale, toen ene Jill na drie maanden met de hoofdprijs naar huis ging.

Toch is er dit jaar weer een seizoen en toen Lips plichtsgetrouw inschakelde op RTL viel hem al snel op dat de makers nog beter naar hun grote broer Wie is de Mol hadden gekeken, het NPO-kijkcijferkanon dat twee dagen eerder begon. Er werd namelijk alles aan gedaan om de kandidaten meteen tegen elkaar uit te spelen: zo kregen zes van de acht kandidaten hun koffer niet mee. Twee van die zes kofferlozen kregen vervolgens twintig minuten om uit de zes achtergebleven koffers noodzakelijke spullen te halen, maar die moesten wel in een piepklein koffertje passen.

Die verdeel-en-heerstactiek had best interessant kunnen worden, ware het niet dat alles werd overschreeuwd door Grace, een Braziliaanse brulboei die vanaf de eerste minuut “O! MY! GOD!” schreeuwend door het huis liep. “Ik ben een beetje een paracetamol,” zei Grace (35, werkzoekend) over zichzelf. Lips dacht meer aan Ritalin bij de stuiterende vrouw, bij wie elke zin eindigde met een UITROEPTEKEN!

Haar Vlaamse tegenkandidaat Peter zei met gevoel voor understatement al na vijf minuten: “Na een tijdje zal de overenthousiaste Grace misschien wel vermoeiend worden.” Dat gevoel had Lips (en het gros van de twitterende kijkers) al ver voor het eerste reclameblokje. Omdat ook de stem van ‘Big Brother’ klonk als nagels over het schoolbord haakte Lips wederom al na één aflevering af – met hoofdpijn, dus nam hij zelf een paracetamol.

Reageren? hanlips@parool.nl.