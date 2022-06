Gouden Strop naar Marion Pauw bij aftrap Thriller Tiendaagse

Marion Pauw Beeld YVETTE KULKENS

De prijzen werden donderdagavond uitgereikt tijdens de Avond van het Spannende Boek in de Bibliotheek Neude in Utrecht bij de aftrap van de Nederlandse Thriller Tiendaagse. De NBD Biblion Schaduwprijs, de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut, werd gewonnen door journalist Bas Haan voor zijn debuut Lenoir.

Volgens de jury, onder leiding van directeur Martijn Bennis van persbureau ANP, is Pauw een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint maar steeds luguberder wordt. ‘Een boek dat de juryleden in één ruk uitlazen, dat een fraaie spanningsboog heeft en door de originaliteit van het verhaal zich lastig laat voorspellen,’ aldus het juryrapport.

De jury van de Gouden Strop koos uit vijftig inzendingen vier genomineerden. Naast Pauw waren dat Thomas Olde Heuvelt met Orakel, Gerrit Barendrecht met De Russische connectie en Bas Haan met Lenoir. Pauw, die de Gouden Strop ook al won in 2009, ontving 10.000 euro prijzengeld.

Lezerscommunity

De Hebban Thrillerprijs is in drie edities uitgegroeid tot de belangrijkste lezersprijs voor thrillers. Meer dan honderd leden van de Hebban lezerscommunity beoordeelden de longlist bestaande uit vijftien oorspronkelijk Nederlandstalige thrillers. Een tienkoppige jury van thrillerspecialisten (bestaande uit boekverkopers, bibliotheekmedewerkers en recensenten) las de vijf genomineerden en bepaalde de winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2022. Anya Niewierra won ook de eerste editie van de Hebban Thrillerprijs in 2020.