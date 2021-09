Gouden Palmwinnares Jane Campion maakt ook kans op grote filmprijs in Venetië

De Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion bij de premiere van The power of the dog. Beeld EPA

Dat een vrouw één van deze twee grootste Europese filmprijzen wint is al een zeldzaamheid, laat staan allebei. Toch zou die grap dit jaar zomaar werkelijkheid kunnen worden. Jane Campion, die in Cannes in 1993 als eerste vrouw ooit een Gouden Palm won voor The Piano, wordt dit jaar op het filmfestival van Venetië genoemd als serieuze kanshebber voor de Gouden Leeuw voor haar nieuwe film The power of the dog. In die Netflixproductie is Benedict Cumberbatch tegen zijn imago in gecast als hardvochtige Nieuw-Zeelandse cowboy.

Sowieso lijkt het erop dat de prijzen zaterdagavond verdeeld gaan worden onder de grotere titels die al in de eerste dagen van het festival gepresenteerd werden. Ook in de tweede helft waren er gelukkig wel nog uitschieters naar boven. Zoals L’événement van de Franse filmmaker Audrey Diwan. Het uitzonderlijk vormvaste abortusdrama, over een jonge vrouw die in het Frankrijk van de jaren zestig een ongewenste zwangerschap onder ogen moet zien, zou de hoofdprijs verdienen. Waarschijnlijker is het dat hoofdrolspeelster Anamaria Vartolomei in de prijzen valt voor haar doorbraakrol.

Maar over het geheel was de tweede helft van het elfdaagse filmfeest beduidend minder overdonderend. De laatste dagen van Venetië 2021 waren een opeenvolging van solide, voorspelbare boodschapfilms (Un autre monde; Leave No Traces) en ronduit mislukte producties (Freaks Out; America Latina). Het festival leek zijn kruit al iets te vroeg verschoten te hebben.