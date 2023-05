Gouden Palm voor rechtbankdrama Anatomie d’une chute: opgedragen aan jonge, arme filmmakers

Justine Triet, scenarist-regisseur van Anatomie d’une chute (Anatomy of a Fall) neemt de Gouden Palm in ontvangst. Beeld AP

Het festival was toe aan zijn 76ste editie, maar Triet is pas de derde vrouwelijke regisseur die de Palm wint, na Jane Campion, in 1993 voor The Piano, en Julia Ducournau, die de Palm twee jaar geleden won met haar bodyhorrorfilm Titane. Triets vorige film, de tragikomedie Sibyl, was in 2019 ook al opgenomen in de Gouden Palm-competitie.

In Anatomie d’une chute speelt Sandra Hüller een succesvolle Duitse schrijfster die wordt verdacht van de moord op haar met zichzelf en een writer’s block tobbende man, die onder mysterieuze omstandigheden voor hun Franse chalet in de Franse Alpen is aangetroffen. Duw of sprong, moord of zelfmoord? In een slepende rechtszaak wordt geprobeerd te achterhalen wat er precies is gebeurd, waarbij veel aan de verbeelding van de jury – én de toeschouwer – wordt overgelaten.

Ludiek

Eerder op de dag had Anatomie d’une chute al een ludiek prijsje in de wacht gesleept: de bordercollie Snoop, die een cruciale rol vertolkt bij het oplossen van het mysterie, werd onderscheiden met de Palm Dog, de prijs voor de beste hond. Paradiso Films brengt Anatomie d’une chute komende winter uit in de Nederlandse bioscopen.

De Grote Prijs, de op een na belangrijkste prijs, ging naar The Zone of Interest van de Britse regisseur Jonathan Glazer, een ijzingwekkende studie over het dagelijks leven van een Obersturmbannführer, zijn vrouw en hun vijf kinderen, die letterlijk onder de rook van Auschwitz in een kast van een huis een absurd normaal leven leiden. The Zone of Interest werd tevens onderscheiden met de Fipresci-prijs, de prijs van de internationale filmkritiek, ‘voor zijn formele radicaliteit, de complexiteit van het geluid en de partituur, en het contrast tussen de onzichtbare wreedheden achter de muur en een vermeend paradijs’.

De Juryprijs – de bronzen medaille – was voor Fallen Leaves, een atypisch romantisch drama van de Finse meester van de melancholie Aki Kaurismäki. De prijs voor de beste regisseur ging naar Tran An Hungh voor The Pot Au Feu, een fijnzinnige ode aan de liefde die door de maag gaat. De Vietnamees-Franse regisseur bedankte Juliette Binoche en Benoît Magimel. Binoche speelt een vrouw die aan het einde van de 19de eeuw kookt voor een fijnproever met de bijnaam ‘De Napoleon van de Culinaire Kunsten’ (Magimel).

Prijs opgedragen aan ‘alle worstelende vrouwen in de hele wereld’

De Japanner Yuji Sakamoto kreeg de prijs voor het beste scenario. Hij schreef het script voor Monster, over de bijzondere vriendschap tussen twee jochies, speciaal voor de Japanse meesterfilmer Hirokazu Kore-eda, die in 2018 de Gouden Palm won met Shoplifters.

De prijs voor de beste actrice ging naar de Turkse Kuru Otlar Üstüne. In About Dry Grasses van Nuri Bilge Ceylan speelt zij een met het leven worstelende onderwijzeres, die een been is verloren bij een aanslag. Üstüne vertelde dat ze had gedroomd dat ze zou winnen en daarom een speech had voorbereid. Daarin droeg ze haar prijs op aan ‘alle worstelende vrouwen in de hele wereld’.

De beste acteur was de Japanner Kōji Yakusho, die in Perfect Days van de Duitse regisseur Wim Wenders de eenzame, dienstbare zestig-plusser Hirayama speelt. Hirayama houdt de schitterende openbare toiletten in Tokio schoon. Niet zomaar: hij haalt eer uit zijn werk, boent dat het een lieve lust is en kijkt met een spiegeltje onder de rand of hij niks vergeten is. Kōji Yakusho bedankt het festival, de jury en vooral regisseur Wim Wenders en co-scenarist Takuma Takasaki, ‘die zo’n rijk personage hadden gecreëerd’.

De 9-koppige jury stond onder leiding van de Zweedse regisseur Ruben Östlund, die de Gouden Palm zelf twee keer heeft gewonnen.