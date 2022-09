Gouden kinderboekprijzen naar Yorick Goldewijk en Raoul Deleo

De winnaars werden in aanloop naar de Kinderboekenweek die woensdag begint bekendgemaakt in het NOS Jeugdjournaal. Ze werden eerder op de dag met het nieuws verrast door Irene Moors. Morgen krijgen ze de prestigieuze prijzen over het jaar 2021 uitgereikt in Hotel Arena op de Avond met een Gouden Randje, een feestelijke avond voor het kinderboekenvak.

Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk, geïllustreerd door zijn vrouw Yvonne Lacet, werd in juni bekroond met de Zilveren Griffel in de categorie 9-12 jaar. Het boek gaat over Cato, die opgroeit zonder moeder. Als ze een kaartje vindt van een verlaten bioscoop, wordt ze meegesleurd op een reis door tijd en herinneringen, op zoek naar de waarheid over haar moeder. Een boek dat van begin tot eind intrigeert, aldus de Griffeljury, ‘uitzonderlijk door de ingenieuze wijze waarop fantasie, werkelijkheid en dieperliggende thema’s in een meeslepend avontuur zijn vervat.’

Wonderbaarlijke dieren

Beeld Raoul Deleo

Kunstenaar en ‘ontdekkingsreiziger’ Raoul Deleo bracht het door hem ontdekte Terra Ultima na een jarenlange zoektocht in kaart. Met kleurrijke tekeningen doet hij in het gelijknamige boek verslag van zijn expedities en van de wonderbaarlijke dieren en planten die hij op deze plek aantrof. Eerder dit jaar won hij er samen met auteur Noah J. Stern de Woutertje Pieterse Prijs mee.

De Penseeljury noemt de illustraties van Deleo overweldigend. ‘Een boek dat er met kop en schouders bovenuit steekt door de fantastische verbeeldingen in een schijnbaar informatieve sfeer. Groots en meeslepend aan de ene kant en verfijnd en gedetailleerd aan de andere kant. De prenten zijn natuurgetrouw én fantasierijk. Een boek om telkens weer ontdekkingen in te doen.’