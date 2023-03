Gouden duo Sacha Polak en Vicky Knight werkte opnieuw samen voor Silver Haze: ‘We filmden in Vicky’s eigen wereld’

Na Dirty God werkte de Nederlandse regisseur Sacha Polak voor haar vierde speelfilm Silver Haze opnieuw samen met actrice Vicky Knight, voor een film die losjes werd gebaseerd op én deels gefilmd in Knights echte leven. ‘Het moet geen poverty porn worden.’

‘I WANT ANSWERS,’ schrijft Franky in een Facebookbericht. Een jaar eerder schreef ze hetzelfde bericht, een jaar daarvoor ook, en zo nog een hele rits. Steeds hetzelfde bericht, in steeds dezelfde kapitalen.

Een scène eerder zagen we Franky (Vicky Knight) en haar familieleden een bos bloemen leggen. Ze herdenken iets dat vijftien jaar geleden gebeurde – wat precies, dat wordt in Silver Haze van Sacha Polak slechts stukje bij beetje duidelijk, maar dat het met de brandwonden in Franky’s gezicht en nek te maken heeft, snappen we meteen. En ook dat haar vader, met wie ze geen contact heeft, er iets mee van doen heeft.

Al vijftien jaar lang bijt dit gezin zich vast in hun verdriet én hun woede over wat hen is aangedaan. Daar komt voor Franky verandering in wanneer ze in het ziekenhuis waar ze werkt in contact komt met Florence (Esmé Creed-Miles). De twee tegenpolen – Florence had in tegenstelling tot Franky alles mee in het leven, maar kampt ook met een zwaar gemoed – krijgen een relatie. “Franky is aan het vechten en overleven; Florence heeft veel meer mogelijkheden maar geeft eigenlijk gewoon op,” vat Polak samen.

Met hoofdrolspeelster Vicky Knight werkte Polak al samen voor haar vorige speelfilm Dirty God, in 2019 geselecteerd voor het Amerikaanse filmfestival Sundance en winnaar van drie Gouden Kalveren. “Vicky en ik reisden samen de hele wereld rond met Dirty God en onderweg vertelde ze me allerlei verhalen over haar leven, die ik heel mooi vond,” legt Polak uit. “Gaandeweg ontstond het idee: laten we samen nog een film maken.”

Polak verwerkte Knights losse anekdotes tot een verhaal, maar ze schreef in eerste instantie geen volledig scenario. Ze wilde ruimte laten om de film gaandeweg te vormen. “Je gaat op een reis met deze jonge vrouw, die een trauma te verwerken heeft en die haar eerste grote liefde ontmoet. Via haar komt ze terecht in een soort aangenomen familie, waar ze het leven op een andere manier leert zien.”

Buitenlands succes

Dirty God opende voor Polak deuren in het buitenland – in 2021 regisseerde ze twee afleveringen in het derde seizoen van de Amazonserie Hanna; momenteel werkt ze in Ierland voor streamingdienst Paramount Plus aan de serie The Doll Factory. Tussen die twee grote klussen door zette ze Silver Haze doelbewust op als low budget, losser gestructureerd project.

“Ik had behoefte aan vrijheid”, legt Polak uit. “Bij die series werk je met zoveel crew, alles moet volgens de regels, er zitten allemaal advocaten en producenten bovenop. Nu wilde ik kunnen experimenteren. Ik wilde zoveel mogelijk draaidagen en zo min mogelijk crew – zonder dat het eruit zou zien als een documentaire. Geen make-up, geen kleding, iedereen trekt gewoon z’n eigen kleren aan. En ook: Vicky’s eigen zus en broer spelen haar zus en broer – we filmen in haar eigen wereld, eigenlijk.”

Vooral Knights jongere zus Charlotte speelt een belangrijke rol in de film. “Ik vind haar en Vicky een heel grappig duo, heel liefdevol,” vertelt Polak. “Ik wilde die twee zussen laten zien, de liefde om hen heen, hoe het in dat gezin is, hoe ze met z’n allen boven op elkaar wonen. Er zit een hardheid in, maar ook warmte en humor. Dat sprak me heel erg aan.”

Niet-professionele acteurs

Dat ze veel rollen in de film door niet-professionele acteurs laat spelen, brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, beaamt Polak. “Je kunt iemand niet eerst zo veel aandacht geven en dan weer, boem, laten vallen. Als je die authenticiteit in je film wilt, dan heb je daar maar mee te dealen. Bij Dirty God speelde dat alleen met Vicky, bij deze film zijn er meer. Veel bijrollen worden gespeeld door leden van een toneelgroep in Londen die stukken maakt met vrouwen die ex-crimineel zijn of verslaafd waren, gebaseerd op hun verhalen.” Polak waakte er daarbij wel voor dat het ‘geen poverty porn’ zou worden.

De sociaal-realistische insteek wordt in Silver Haze gefilterd door meer trippy momenten, ingegeven door de cannabisplanten die Franky kweekt voor eigen gebruik en die de film ook zijn titel geven. “Ik wilde dat het soms als een soort stonede trip voelt,” legt Polak uit. “Een beetje tunnelvisie. Daarom wilde ik ook niet gewoon achter haar aanhobbelen met de camera.”

Polak en cameraman Tibor Dingelstad kozen ervoor te werken met een MoVi, een soort harnas waarin de camera wel zeer mobiel is maar de beelden toch stabiel blijven. “Het heeft niet dat schudderige gevoel van handheld, het zweeft meer,” legt Polak uit. “Dat was voor de stijl van de film heel belangrijk. En ik wilde dat het kleurrijk was, dat je soms helemaal ergens in kan verdwijnen.”

Berlinale Silver Haze ging twee weken geleden in wereldpremière op het filmfestival van Berlijn, waar ook Polaks eerste twee speelfilms Hemel (2012) en Zurich (2015) vertoond werden. Nadat Dirty God zijn wereldpremière beleefde op het Amerikaanse filmfestival Sundance was Polak blij om voor Silver Haze terug te zijn in Berlijn. “Sundance is heel duur en moeilijk om te komen,” lacht ze. “Hier kan iedereen gewoon komen – niet alleen de cast en crew maar ook mijn vrienden.” Hoewel Silver Haze in Berlijn buiten de twee competities van het festival draaide, keerde de film alsnog terug met een prijs. Bij de Teddy Awards, die op verschillende Europese festivals worden vergeven aan films met queer thematiek, kreeg Vicky Knight de prijs voor beste acteerprestatie. “Vicky is sinds we Dirty God maakten echt ontzettend gegroeid,” zegt Polak. “Het was zo veel makkelijker om met haar te werken. Bij Dirty God kon ze soms echt instorten. Nu was ze eerder een leider voor de andere spelers.”