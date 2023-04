Gordon leeft zijn leven volgens de wetten van een televisiesoap

Gordon maakt al dertig jaar Nederland deelgenoot van zijn persoonlijke beslommeringen. Beeld ANP / ANP

Een reden waarom ik nooit echt hoog scoor op IQ-testen, is vanwege de categorie analogieopgaven. Dat zijn vragen als: ‘Een koe verhoudt zich tot melk, als gras tot ...?’ Loop ik compleet op vast. Het zal dan ook vast hopeloos misgaan als ik probeer om Gordon te koppelen aan Jerry Springer, anders dan dat ze beiden deze week uitgebreid in het nieuws kwamen. De ene door zijn zoveelste stukgelopen relatie, de ander omdat hij overleed. Allebei niet leuk trouwens.

Jerry Springer kreeg zijn naar hem vernoemde show in 1991, niet toevallig het jaar waarin Gordon doorbrak met Kon ik maar even bij je zijn. Beiden bleken exponenten van een nieuw soort faam. Een die niet zozeer is gestoeld op het meritocratische principe waarbij iemand roem vergaart op basis van prestaties, als wel een nihilistisch mensbeeld, waarin schaamteloosheid, ongeremdheid en het uitvergroten van emoties de boventoon voeren.

Respect voor elkaar

Springer deed dit door een podium te bieden aan de Amerikanen die later door Hillary Clinton de ‘deplorables’ zouden werden genoemd: mensen uit lagere sociale klassen die, al dan niet opgejut door de redactie of het studiopubliek, hun 15 minutes of fame kregen door op het podium elkaar verrot te schelden en met elkaar op de vuist te gaan. Springer zag het allemaal minzaam glimlachend aan, om iedere show af te sluiten met een schijnheilige ‘final thought’, waarin hij op gedragen toon iets stichtelijks zei over gezinswaarden en respect voor elkaar.

Fascinerend schouwspel

Aan de andere kant van de oceaan wist Gordon van zijn eigen leven tot een aflevering van de Jerry Springer Show te maken. Al dertig jaar maakt hij Nederland deelgenoot van zijn persoonlijke beslommeringen, van familievetes tot verslavingsproblemen en van zakelijke ruzies tot een onophoudelijke stroom relaties, die altijd even turbulent eindigen als dat ze aangekondigd worden. Los van het persoonlijke leed dat dit veroorzaakt, zowel bij Gordon zelf als bij de mensen in zijn omgeving, is het een fascinerend schouwspel.

Net als Jerry Springer snapt Gordon de machinaties van de showbizz en voelt hij intuïtief aan hoe hij zijn leven kan leven volgens de wetten van een televisiesoap, inclusief spanningsboog, cliffhangers en side characters die komen en gaan. Dat talent deelt hij met iemand als Donald Trump, maar waar diens egomanie een compleet land ontwricht, houdt Gordon de schade beperkt tot een eindeloze reeks jonge vriendjes.

Daddy hunter

Vorige week strandde, voor de zoveelste keer, een verloving van Gordon, waarna de twee mannen elkaar deze week via de media besmeurden. Gavin, de Australische ‘daddy hunter’, liep leeg bij Evert Santegoeds over de manische driftbuien van zijn leugenachtige ex, Gordon luchtte zijn hart op Instagram en schreef dat hij zich ‘schaamde’ dat hij ooit van Gavin gehouden had en zich weer in al zijn naïviteit in een liefdesavontuur had gestort, dat opnieuw in slaande ruzie was geëindigd.

‘Jerry! Jerry! Jerry!’ klonk het dan ook honend door in de reacties op de zoveelste break-up. Want Gordon verhoudt zich tot Jerry Springer, als Arnold Karskens tot Tucker Carlson, of zo.