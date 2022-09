Gordon is klaar met de media, en dat is wederzijds

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: de roddeljournalistiek toon zich principieel.

De beste Gordon is een boze Gordon. En dat komt uit, want Gordon is nogal eens boos. Op Gerard Joling, op Connie Breukhoven, op Angela de Jong. Nou ja, eigenlijk kan zijn woede iedereen treffen, en juist dat maakt Gordon zo’n onuitputtelijke bron van showbizzrelletjes. Een parel voor de roddelpers, zou je dus zeggen.

Maar deze week verklaarde Gordon dat ie ‘helemaal klaar’ is met de media en dat ie never-nooit-meer een interview geeft. Dat soort uitspraken moet je bij Goor altijd met een korreltje zout nemen: hij kondigde ooit ook aan dat hij zou stoppen met zingen (en gaf een afscheidsconcert in het Concertgebouw met de onovertroffen naam ‘compleet, volmaakt, het einde’), zei dat hij nooit meer met Geer ging samenwerken, en zwoer dat hij nooit meer een jonger vriendje zou nemen. Beloftes waar hij een voor een op terugkwam. Kortom, geen reden tot paniek, die draait wel weer bij.

Privé: geen interviews meer!

Opvallend, en zelfs onbegrijpelijk was dan ook de reactie van Privéhoofdredacteur Evert Santegoeds op Gordons meest recente woedeaanval. “Het is wederzijds dat we geen interviews meer willen doen, ik ben er echt zó klaar mee,” zei Santegoeds. Dat klonk reuzestoer en principieel, een beetje in lijn met wat de vermaarde NRC-journalist André Luyendijk ooit zei: ‘Politici, daar praat je niet mee, daar schrijf je tegen!’

Maar Santegoeds boycot had toch vooral veel weg van bijten in de hand die je voedt. De Privé bestaat praktisch bij de gratie van Gordons ruzies en zijn stukgelopen relaties, waarom zou je daar als roddelblad níét over willen schrijven? Een aantal jaren terug kondigde Storybaas Guido den Aantrekker een soortgelijke boycot aan: hij zou niet meer over Sylvie Meis’ nieuwe vriendjes berichten tot ze in staat was om een relatie langer dan een halfjaar in stand te houden. Het ‘draaideurliefdesleven’ van La Meis was namelijk ‘niet meer serieus te nemen’. Inmiddels is ze gelukkig getrouwd en is er nauwelijks meer iets over haar te melden: nu je zin, Guido?

Albert Verlinde

En als we het dan toch hebben over de grote spelers uit de showbizzjournalistiek kan Albert Verlinde nooit ver weg zijn. Alhoewel, afgelopen zomer vertrok Verlinde bij Shownieuws, een afscheid dat opvallend geruisloos passeerde. Want hier werd toch echt een tijdperk afgesloten. Na 30 jaar op tv te zijn geweest wilde Verlinde niet langer over de ditjes en datjes van BN’ers praten, maar zich compleet richten op die andere grote passie: musicals. En deze week bleek dat Verlinde definitief is toegetreden tot het establishment: hij gaat een nieuwe versie maken van Jesus Christ Superstar, met als regisseur de hogepriester van de toneelwereld, Ivo van Hove.

Dat moet hoopgevend zijn voor iemand als Evert Santegoeds, mocht hij het schrijven over de Gordons van deze wereld werkelijk beu zijn: er is altijd nog een leven na de roddeljournalistiek.