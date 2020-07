Gordon is het fenomeenste mediafenomeen

Gordon en Dyantha Brooks op het podium van een leeg Concertgebouw. Beeld Shownieuws, SBS

Lips was ervoor opgebleven. Lekkergemaakt door de clickbait van SBS Shownieuws. Hij las onder meer: ‘Heftige onthulling Gordon: ‘Belde 112 na hartkloppingen’ Wow, dacht Lips. Eerst hartkloppingen en daarna nog de hulpdiensten bellen. Dat moet erg geweest zijn.

Dat was het ook, zo had roddelkoning Evert Santegoeds een dag eerder al voorbeschouwd: ‘Het is zeer indrukwekkend. Het is heel emotioneel. Het is veel heftiger dan we tot nu hebben geweten.’

Nu weet Lips vrij veel van Gordon. Simpelweg omdat iedereen die weleens een krant leest of een showbizzrubriek bekijkt, veel van hem weet. Lips heeft een zwak voor dat luid gierende open boek.

Ondanks die permanente emotionele incontinentie, ruimde Shownieuws een volledige uitzending in voor een ‘exclusief’ interview met de jarige entertainer. Die vierde zijn 52ste niet, wél dat hij precies een jaar van de drank en drugs af is.

Daarom was er toch groots uitgepakt. Een interview met Dyantha Brooks op het podium van een leeg Concertgebouw, ingeleid met opkomst op aanzwellende vioolmuziek. In de studio wachten drie analytici op wat komen ging: Santegoeds was er samen met Albert Verlinde voor het persoonlijke aspect, Bram Bakker richtte zich op de verslavingsproblematiek van de patiënt.

Die bleek zelf bedeesd, maar opgeruimd. Het ging over zijn vroege drugsgebruik (‘25 wodka-cola-light per avond. En drie of vier gram coke’), over de eenzaamheid die hij trachtte te verdoven en over de ruzies die zijn chemische humeur veroorzaakte.

Om de vijf minuten schakelden we terug naar de deskundigendis waar het drietal Gordons gesteldheid besprak alsof de Paus op sterven lag. Terminologie als ‘per acuut levensgevaarlijk’, ‘door het oog van de naald’ en ‘zwakte tonen is een vorm van kracht’ gingen over tafel.

Lips smulde. Van de tergende ernst in de studio, van Verlinde, die hondsblij moet zijn als hij straks van zijn knellende SBS-contract is verlost, van Gordon die een corona-relapse opbiechtte en van Brooks, die manmoedig een interviewster acteerde. En toen moest het mooiste nog komen: stralend kondigde Gordon een comeback als zanger aan.

Lips wist het zeker: er zijn talloze mediafenomenen, maar er is er maar één het fenomeenst.

