Gooische Vrouwen-regisseur Will Koopman geëerd met Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Will Koopman regisseerde zeer succesvolle televisieseries en films. Beeld Ivo van der Bent

Volgens de Raad van Toezicht van het Nederlands Film Festival heeft Koopman ‘haar interesses, haar passies en haar humor als regisseur weten vorm te geven in films en series, die veelal vrouwelijke personages en verhaallijnen kennen, en die daarmee de harten van miljoenen, zéér verschillende Nederlanders heeft weten te veroveren’.

‘Niet alleen heeft haar oeuvre beeldbepalende karakters opgeleverd, ze is zelf op onnadrukkelijke wijze het icoon van succes geworden. Iemand die weet wat ze wil vertellen, die niet alleen kennis heeft van Gooische vrouwen én mannen, maar weet wat film maken voor een breed publiek betekent.’

Grote eer

Koopman spreekt van een grote eer. “Ik ben er ontzettend blij mee. Ik dank iedereen met wie ik door de jaren heen heb samengewerkt, want regisseren doe je niet alleen.”

Koopman volgde de Nederlandse Filmacademie en is sindsdien werkzaam als creative producer en regisseur. Ze regisseerde series als Vrouwenvleugel (1995), Baantjer (1998-2004) en Gooische Vrouwen (2005-2009). In 2011 regisseerde ze de filmversie van Gooische Vrouwen (met 1.690.000 bezoekers een van Nederlands’ grootste kassuccessen), in 2014 volgde Gooische Vrouwen 2 (bijna 1,2 miljoen bezoekers).

Gala

Op haar cv staan verder verfilmingen van literaire thrillers zoals Terug naar de kust (2009) en De verbouwing (2012). Meer recentelijk regisseerde ze All you need is love (2018), April, May en June (2019), de dramaseries Oogappels 1-4 (2019-heden) en Diepe Gronden (2022) en Alles op tafel (2021) met Lies Visschedijk, Linda de Mol, Peter Paul Muller, een Nederlandse bewerking van de Italiaanse komedie Perfetti sconosciuti van Paolo Genovese uit 2016.

Koopman ontvangt het Kalf op vrijdag 30 september tijdens het Gouden Kalveren Gala, op de slotavond van het de 37e Nederlands Film Festival. Op 25 september wordt Alles op tafel in Utrecht vertoond in aanwezigheid van Koopman en de acteurs.