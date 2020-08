Google gaat vacatures laten zien in zoekresultaten

Beeld AFP

“Het werkloosheidspercentage loopt in Nederland op naar 4,4 procent dit jaar,” zegt topman Martijn Bertisen van Google Nederland. “Steeds meer mensen zijn op zoek naar een baan. Er zijn al veel manieren om vacatures te vinden, online en offline. We spelen daar al een rol in, maar dat hebben we niet altijd even goed gedaan. Het is vaak nog moeilijk de juiste vacatures te vinden.”

Google Jobs maakt het mogelijk binnen zoekresultaten direct vacatures te vinden. Wie een zoekopdracht intikt voor een baan, krijgt drie voorstellen te zien. “Daarop kun je doorklikken en de volledige resultaten zien. Of je verfijnt, op basis van locatie, industrie en werktijden.”

Google werkt hiervoor samen met het ministerie van Economische Zaken en vacaturesites als Intermediair, de Nationale Vacaturebank, Monsterboard en Randstad. “Onze ervaring in andere landen is dat het aantal bezoekers aan bedrijven en werkgevers hier flink door wordt vergroot.” Job Search is gratis voor baanzoekers en vacatureaanbieders. Google biedt in het verlengde ervan wel commerciële advertenties aan, die bij zoekresultaten gepresenteerd kunnen worden.

‘Open systeem’

De banenzoekmachine is niet onomstreden. Onder meer de Europese Commissie zet vraagtekens bij de dienst, omdat die mogelijk concurrentievervalsing in de vacaturewereld bevordert. “Het is logisch dat er gekeken wordt als een groot bedrijf als Google zoiets doet,” zegt Bertisen. “Wij willen de meest relevante informatie aan gebruikers te laten zien, we werken nauw samen met partners, we zijn geen concurrent. We laten ook directe links zien naar aanbieders die nog geen partner zijn. Het is een open systeem; iedereen kan meedoen.”

De aangesloten vacaturesites zien Google niet als concurrent. “Er verandert niet zo veel aan de huidige situatie, ” zegt Sharita Boon van DPG recruitment (Intermediair en Nationale Vacaturebank). “Een derde van ons bezoek komt al bij Google vandaan. Het wordt juist gemakkelijker. Maar in de huidige situatie is het lastig de juiste informatie te vinden, vaak met irrelevante vacatures, verouderde informatie of met ontbrekend gegevens. Dat wordt nu makkelijker.”

In de landen waar Google Job Search al actief is, waaronder de VS, Duitsland en Frankrijk, neemt zowel het aantal online vacatures als sollicitanten toe. Dat is volgens Edo Zwaan van Randstad juist nu belangrijk. “De werkloosheid neemt toe, het aantal vacatures af. Op onze platforms zijn de vacatures enorm afgenomen sinds begin maart. Ook onder werkzoekenden zagen we een dip van mensen die niet zochten, maar dat is redelijk snel weer hersteld.”

“Nu zijn veel meer mensen op zoek naar een baan, maar is het aanbod lager. Meer mensen solliciteren naar minder vacatures. Het aanbod stabiliseert zich nu op een lager niveau. En er zijn nog sectoren met schaarste: techniekonderwijs en zorg. En in regio’s waar de logistiek sterk vertegenwoordigd is. De samenwerking met Google vereenvoudigt de zoektocht naar werk. We hopen zo sneller en beter te kunnen matchen tussen vacature en sollicitant.”

Het Parool is onderdeel van DPG, waartoe ook Intermediair en de Nationale Vacaturebank behoren.