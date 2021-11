Golfpersprijs voor fotograaf Harmen de Jong

De winnende foto van Harmen de Jong. Beeld Harmen de Jong

De Golfpersprijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten (NVGJ) en wordt jaarlijks uitgereikt aan opvallende en spraakmakende producties waarbij de golfsport een rol speelt.

De jury is lovend over de foto van De Jong: ‘Het laat een golfer zien op een plek waar geen enkele golfer wil zijn, namelijk in het water. Droevenis overvalt je dan normaal. Maar toch is er een glimlach op het gezicht. Hij bevindt zich na jarenlang hard werken tussen de toppers van de Tour. Het gevolg van een combinatie tussen volharden, kracht en uiteindelijk vreugde die deze foto in elke pixel uitstraalt.’

Uit alle inzendingen is door de leden van de NVGJ een shortlist samengesteld waaruit de jury haar keuze heeft gemaakt. De jury 2021 bestond uit Ger Laan en Madelon Barenbrug van de NVGJ, Lodewijk Klootwijk van de NVG, Jim van Heuven van Staereling van de PGA Holland en Abe Jan ter Beek van de NGF, tevens voorzitter van de jury.