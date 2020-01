Golden Globe voor beste film naar Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917

Twee Golden Globe awards voor de film Once Upon A Time.. In Hollywood Beeld Getty Images

De regisseurs van beide films vielen eerder op de avond ook al in de prijzen. Quentin Tarantino werd bekroond voor het script van Once Upon A Time.. In Hollywood, terwijl Sam Mendes een award kreeg voor de regie van 1917. Mendes riep het publiek en de kijkers thuis in zijn dankwoord op om de film, die is gebaseerd op het oorlogsverhaal van zijn opa, in de bioscoop te gaan bekijken. De film versloeg in de dramacategorie The Two Popes, The Irishman, Joker en Marriage Story.

Tarantino mocht eerder op de avond al een beeldje ophalen voor het script van Once Upon A Time.. In Hollywood. De film nam het voor de grote prijs op tegen Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out en Rocketman.

Beste actrice

Renee Zellweger en Awkwafina wonnen de belangrijkste prijzen voor beste actrice. Zellweger won voor haar vertolking van Judy Garland in de biopic Judy. Awkwafina won de Globe voor haar eerste hoofdrol, in The Farewell. De film gaat over een Chinese familie die afscheid neemt van de oma, die zelf niet weet dat ze terminaal ziek is. De actrice, die eigenlijk Nora Lum heet, noemde het geweldig dat ze voor de eerste keer bij de Golden Globes was en nog een award won ook. Ze grapte over het beeldje: “Als het ooit bergafwaarts gaat met mijn carrière, dan kan ik deze nog verkopen.”

Taron Egerton (Rocketman) en Joaquin Phoenix (Joker) werden uitgeroepen tot de winnaars in de categorie beste acteur.

Lege handen

Alhoewel Netflix de meeste nominaties wist te veroveren, eindigde het nagenoeg met lege handen. De streamingservice won slechts twee Globes. Vooral in de filmcategorieën viel de winst voor Netflix tegen. Het bedrijf zette dit jaar groot in op film met onder andere The Irishman, Marriage Story en The Two Popes, maar dat leverde slechts één award op: Laura Dern won in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor haar werk in Marriage Story. De andere prijs voor de streamingservice was voor Olivia Colman, voor haar vertolking van koningin Elizabeth in de dramaserie The Crown.

HBO scoorde beduidend beter. De zender won de prijs voor beste dramaserie voor Succession, beste miniserie voor Chernobyl en awards voor de beste acteur (Brian Cox voor Succession) en beste mannelijke bijrol (Stellan Skarsgård voor Chernobyl).

De Golden Globes worden jaarlijks toegekend door de leden van Hollywood Foreign Press Association (HFPA) en worden gezien als graadmeter voor de Oscars, die op 9 februari worden uitgereikt.