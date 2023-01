Golden Earring viert 50 jaar Radar Love: ‘Echt wel een dingetje dat we weer samen zijn’

Optreden van de Haagse rockband Golden Earring met (VLNR) bassist Rinus Gerritsen, drummer Cesar Zuiderwijk, zanger Barry Hay en gitarist George Kooymans tijdens hun Five Zero concert in de Ziggo Dome. Beeld ANP Kippa / Paul Bergen

Radar Love is de grootste hit die de Haagse band ooit heeft gehad en het album Moontan uit 1973 was in de VS het meest succesvol. Om de vijftigste verjaardag goed te vieren komen de vier leden van Golden Earring dinsdag voor het eerst in lange tijd samen. Dat vertelde zanger Barry Hay zaterdag in het NPO Radio 5-programma FM op 5. Golden Earring moest in februari 2021 vrij abrupt stoppen met optreden omdat Kooymans ziek bleek te zijn. De formatie had toen zestig jaar op het podium gestaan, maar niet altijd in dezelfde bezetting.

De reünie is thuis bij gitarist George Kooymans, die aan ALS lijdt. “Het is echt wel cool dat we weer even compleet zijn met zijn vieren,” aldus Hay. De zanger woont op Curaçao, maar is nu een paar weken in Nederland om mee te doen aan de concertreeks De Vrienden van Amstel LIVE. ‘We gaan zitten en wijn drinken en ouwehoeren. Het is echt wel een dingetje dat we weer samen zijn. Ik hoop niet dat het een afscheid is.”

Radar Love komt uit de pen van Barry Hay. Hij schreef de wereldhit ruim vijftig jaar geleden in zijn woning aan het Noordeinde 42. Het huis was de heilige graal voor de ‘jongens’ van Golden Earring. Nu loop je Noordeinde 42 zo voorbij. De statige donkerblauwe voordeur zit niet meer strak in de verf. Drie gammele deurbellen, één voor elke woonetage boven modezaak Pauw.

De Golden Earring in 1974. Beeld Gijsbert Hanekroot/Redferns

Hangt de vibe van seks en drugs en rock-‘n-roll er na een halve eeuw nog? Wat is er bewaard gebleven onder misschien wel veertien lagen extatische kleuren verf op de muren? Of zijn de wilde herinneringen aan die tijd vakkundig weg gestuukt voor de expats die er nu wonen?

Net een museum

Vorig jaar gingen we bij de huidige bewoners van het huis langs. “Het is hier net een museum, met allemaal posters uit de jaren zeventig op de muur,” zei Wouter Knoote (21) toen al. “Ik kende het nummer natuurlijk wel, maar ik wilde het nog een keer goed horen. Ik heb ook meteen mijn vader gebeld en hij vindt het ook te gek dat de hit hier is geschreven.”

De eerste posters uit de jaren zeventig zijn al te zien in het trapgat. Aankondigingen van voorstellingen van De Appel, het HOT theater, theaters in Amsterdam. “Posters die met toneel te maken hebben,” aldus Wouter.



De posters zijn geschiedkundige juweeltjes en volkomen verklaarbaar op die plek. Ze zijn er begin jaren zeventig opgehangen door de dan net wereldberoemd geworden Turks Fruit-actrice Monique van de Ven en haar vriend, acteur Roelant Radier. “Wij hebben de etage van Barry destijds overgenomen,” zei acteur Roelant Radier vorig jaar. ,”k was Barry tegengekomen in de Pijpenla en vertelde dat ik woonruimte zocht. Dat kwam goed uit, want Barry ging verhuizen.” Zo kwamen Monique van de Ven, dé filmsensatie van dat moment, en Radier op het veelbesproken adres te wonen.

Radier kon zijn ogen niet geloven toen hij op foto’s zag dat de posters waarmee hij meer dan vier decennia geleden de gangmuren van boven tot onder beplakte er nog hingen. “Alles nog in originele staat. Waanzinnig.”