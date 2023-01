Goldband wint prestigieuze Popprijs: ‘Blijf dromen, volg je dromen’

Goldband. Beeld Brunopress

De band noemt het zelf ‘fantastisch'. “Blijf dromen, volg je dromen, blijf manifesteren, droom samen met je vrienden en uiteindelijk sta je dan misschien hier met allemaal Hagenezen,” sprak bandlid Boaz Kok het publiek toe. Zanger Milo Driessen voegde daaraan toe: “Drie jaar geleden stonden we hier ook. Alles ging mis, maar mensen vonden het wel vet of zo. Er is veel gebeurd. En er gaat nog veel gebeuren.”

Volgens het juryrapport heeft Goldband het afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek gemaakt ‘als soundtrack van de postcoronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars'.

De Hagenaars kwamen vrijdag nog in het nieuws, omdat zanger Milo Driessen openlijk op het podium een wit zakje pakte, de inhoud op de bovenkant van zijn hand legde en het vervolgens opsnoof. Het incident laat op sociale media flink wat stof opwaaien.

Top 10-hit

Goldband brak het afgelopen jaar definitief door. Dankzij optredens op alle grote festivals werd de Haagse band, bestaande uit Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen, mainstream en sloeg het album Betaalbare Romantiek uit 2021 bij een breed publiek aan. De single Noodgeval werd een top 10-hit en kwam zelfs binnen in de top 100 van de NPO Radio 2 Top 2000. In november volgde de hit Stiekem, een samenwerking met zangeres Maan. Het nummer staat sindsdien vrijwel onafgebroken in de top van de hitlijsten.

Veelgenoemde kanshebbers waren dit jaar Eefje de Visser, Goldband, Antoon en Froukje. Vorig jaar werd Di-rect tot winnaar uitgeroepen. Andere recente winnaars zijn onder anderen Floor Jansen (2019), Ronnie Flex (2018), Kensington (2017) en Martin Garrix (2016).

Eerdere winnaars

De Popprijs is een prijs voor een band of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit mensen uit de muzieksector. Vorig jaar nam DI-RECT de Popprijs in ontvangst. Die Hagenaars lieten eerder vanavond al weten te hopen dat Goldband zou winnen.

De prijs werd in 1986 in het leven geroepen en groeide door de jaren heen uit tot een van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse popcultuur. Onder anderen Floor Jansen, Ronnie Flex, Martin Garrix en Anouk wonnen de prijs in eerdere jaren.

Excellende Award

Dua Lipa heeft de Excellence Award toebedeeld gekregen. De 27-jarige Brits-Albanese zangeres wordt geprezen voor het vertegenwoordigen van haar cultuur in de muziek die ze maakt.

Lipa en haar vader en manager Dukagjin Lipa werden geïnterviewd door IQ Magazine-redacteur Gordon Masson. Tijdens het interview vertelden vader en dochter onder meer over het uitbrengen van het populaire Future Nostalgia-album tijdens de coronaperiode, Dua’s succesvolle wereldtournee en over het Sunny Hill Festival in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Met het festival willen de twee Kosovo op de culturele kaart zetten en geld inzamelen om de kunst- en cultuursector van het land verder te ontwikkelen.

Dua Lipa trad in 2016 voor het eerst op tijdens ESNS. Het was een van haar eerste grote buitenlandse shows, waarna ze wereldwijd doorbrak. In 2017 trad ze nogmaals op tijdens het muziekevenement in Groningen. ESNS biedt jaarlijks een podium aan zo’n 350 opkomende Europese artiesten. Onder anderen Altin Gün, Celeste, Fontaines D.C. en Sigrid begonnen op Eurosonic Noorderslag hun carrière.