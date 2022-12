Goldband is de hoogste binnenkomer in de Top 2000, De Dijk wint Top 2000 Award

James Brown ontbreekt voor het eerst in de lijst

Voor het eerst in het bestaan van de lijst ontbreekt James Brown in de Top 2000. De laatste twee liedjes van een van de iconen in de muziek, de ‘godfather of soul’, zijn in de nieuwste editie verdwenen.

James Brown, die in 2006 overleed, is cruciaal geweest voor de soul- en funkmuziek, maar ook voor de ontwikkeling van liveconcerten. De energie die de zanger van de nu verdwenen hits It’s a man’s world en Get up (I feel like being a sex machine) in zijn optredens legde, was een inspiratiebron voor de generatie die na hem kwam. Artiesten als Michael Jackson, Prince en Bruce Springsteen zagen de ‘hardest working man in showbiz’ als voorbeeld.

In de vorige editie van de Top 2000 was James Brown al ver weggezakt, zijn laatste twee liedjes stonden al bij de onderste vijftig liedjes. Brown is niet de eerste grote naam die geen notering meer heeft in de Top 2000. Diana Ross staat er nu ook al drie jaar op rij niet meer in.

Alexander van Eenennaam