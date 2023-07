Goedgemutst verslaat Fons de Poel het Nijmeegse boomerfestijn

Het Gevoel van de Vierdaagse, NPO 1.

De Vierdaagse van Nijmegen is zo’n evenement dat je waarschijnlijk een keer moet meemaken om het echt te kunnen begrijpen. Uit dezelfde categorie: bloemencorso’s in de Bollenstreek, carnaval beneden de rivieren en kermis in West-Friesland. Dan is het dus best een uitdaging om die sfeer over te brengen op televisie, iets waar Het gevoel van de Vierdaagse toch goed in slaagt.

Ook dit jaar dompelen Fons de Poel, Sosha Duysker en ‘boswachter’ Tim Hogenbosch zich onder in het wandel- en feestgedruis. Het is een wonderlijke tv-combinatie, zeker als ook nog de suggestie wordt gewekt dat ze met z’n drieën een hotelkamer delen. Maar goede zin hebben ze, en dat is essentieel bij een evenement waarbij mensen vrijwillig vier dagen in een langgerekte sliert al wandelend ‘een potje met vet’ zingen.

Met name Duysker is een sfeermakertje: enthousiast moedigt ze deelnemers aan, maakt met iedereen een vrolijk praatje en zorgt zelfs voor gezelligheid in de onvermijdelijke EHBO-post waar de evenzo onvermijdelijke blarenpleisters geplakt worden. De practical jokes van boswachter Tim zijn dan weer minder geslaagd, maar misschien is dat een smaakkwestie.

Fons de Poel, die ook opvallend goedgemutst is, valt het meest samen met het deelnemersveld. De Vierdaagse van Nijmegen is, afgezien van de deelnemende militairen, nogal een boomerfestijn: afritsbroeken, fleecetruien en buideltassen zijn alom aanwezig, de meeste lopers zijn de zestig gepasseerd.

De Poel neemt de historische verhaallijnen rond de Vierdaagse voor zijn rekening, waar Duysker bijzondere deelnemers uitlicht, vaak met een emotioneel beladen reden om mee te lopen. Een overleden familielid, een nare ziekte, of een jongen die gevlucht is uit Oekraïne, de verhalen liggen op straat.

Wat is dan dat gevoel van de Vierdaagse? Voor iemand die er nog nooit bij was, blijft het lastig te vatten: het is een folkloristisch volksfeest, maar ook een fysieke prestatie van jewelste. “Dit is geen tocht voor zichzelf overschattende praatjesmakers,” zei De Poel dreigend, maar iedereen die voor de camera verschijnt heeft praatjes voor tien.

Vrijdag worden de lopers onthaald op de ‘Via Gladiola,’ dan is het weer voorbij. Volgend jaar zullen ze er weer allemaal bij zijn: de lopers in afritsbroeken, de EHBO’ers met pleisters en Fons de Poel met z’n goede humeur.

