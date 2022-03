Goede bedoelingen en belegen grappen bij VPRO-speeltuin ‘Seef Spees’

Seef Spees zou ‘met satire en absurdisme naar de samenleving en culturele normen’ kijken. Beeld VPRO, Seef Spees

Lips zag ernaar uit: lachen om dat wat schuurt. Met enige bombarie was het nieuwe programma aangekondigd: Seef Spees. ‘Een experiment waarbij er met satire en absurdisme naar de samenleving en culturele normen wordt gekeken.’ De nieuwe VPRO-speeltuin ‘voor een nieuwe generatie makers’.

Het viel Lips niet mee. Hij zag een zwarte vrouw die tot haar opzichtige afgrijzen veranderde in een cisgender witte heteroman, nadat ze met haar bitcoins rijk was geworden. Hij zag een ruzietje over een Marokkaan die Kevin heette en een paar belegen grappen over een witte vrouw die moest geloven dat ze over Afrikaanse billen beschikte.

Lips zag bloed en kapmessen, hoorde enge muziek en begreep nauwelijks waar dit over zou kunnen gaan. Humor om te lachen. Het blijft glad ijs. Sinds de Oscar-uitreikingen weet Lips daar alles van: als de grap écht pijn doet heb je, voordat je het weet, als comedian een knal voor je kop te pakken.

Seef Spees is een programma vol goede bedoelingen. Makers Clarice Gargard en Hasna El Maroudi, van het feministisch platform Lilith Magazine, lieten weten dat zij het ‘zat zijn om over ongelijkheid en onrecht in de samenleving te práten’. Erom láchen zou de kijker wellicht nieuwe inzichten brengen, of op z’n minst opluchting.

Maar humor is een vak. Een heel ingewikkeld vak. Als cisgender witte heteroman had Lips graag kennis gemaakt met de randen van de betamelijkheid. Hij had zich met liefde willen snijden aan een dosis vlijmscherpe grappen. Hij had zich een Will Smith willen voelen, klaar om schuimbekkend het podium te bestormen en zich daarna huilend over te geven aan zijn machteloze emotie.

Niets van dat al. Seef Spees, dacht Lips na afloop teleurgesteld, is een programma dat zo netjes binnen de lijntjes kleurt dat het eigenlijk alleen maar kon mislukken. En dat deed het dan ook.

