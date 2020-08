Uefa Europa League. Beeld RTL7

Wolverhampton Wanderers-Sevilla; geen affiche waar Lips meteen op aansloeg. Maar Henk Spaan keek ernaar uit en wie was hij om de meester tegen te spreken? En alles beter dan weer die zondagmiddagherhaling van de Spelen uit 1992. En dus keek Lips naar RTL7, dat zichzelf aanprijst als ‘thuishonk van de Nederlandse man’.

Daar hadden ze er zin in. Sevilla zou de sterren van de hemel gaan spelen. Toen de geluidsband eenmaal was gestart en de holle kreten van die paar aanwezigen werden overstemd, zodat je niet meer het gevoel had dat het decor een lege fabriekshal was, zag het er aanvankelijk aardig uit. Na een lange run kreeg Traoré (door Jan Boskamp consequent ‘Traaoore’ genoemd) een penalty en kon de Engelse underdog op voorsprong komen. Ze misten. De Spanjaarden probeerden in het vervolg tamelijk fantasieloos de muur te slechten die Wolverhampton daarna opwierp.

In de rust draaide Theo Janssen er niet omheen. Als de Engelse spelopvatting niet verandert, wordt het een hele lange avond, somberde hij. “Dit wordt nachtwerk.”

De tweede helft was nog erger, zeker nadat Traoré, de enige die nog iets probeerde bij de Wolves, voor straf was gewisseld.

Godzijdank scoorde Sevilla nog net in de reguliere speeltijd en bleven ons een verlenging en strafschoppen bespaard. Ook de mannen in de studio snakten naar het einde. Nog nooit was er zoveel vreugde in de studio geweest na een doelpunt, verklapte presentator Simon Zijlemans. Het was niet om aan te gluren geweest (Boskamp) en waardeloos (Janssen).

Met de analyses op de mannenzender was niets mis. Opgelucht begaf Lips zich in de buitenlucht, waar het ­eindelijk ietsje minder benauwd was geworden.

