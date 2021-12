Glòria serveert een overvloedig banket aan Portugese spionage

Beeld Netflix

Tv-series uit Portugal zijn, evenals het speelfilmaanbod uit dat land, een schaars goed op streamingdiensten. Netflix doorbreekt deze impasse met de reeks Glòria, een boeiend, maar ingewikkeld spionagedrama, dat zich in de jaren zestig afspeelt in het plaatsje Glòria, gelegen in de regio Ribatejo, in het midden van het land.

Daar is een geheim radiostation, ­genaamd Raret, ingericht, dat propagandaberichten zendt naar Oost-­Europa. De Koude Oorlog woedt nog volop en de rechtse Portugese regering is gaarne bereid om de CIA te ­faciliteren om hun berichten te ­verspreiden.

CIA en KGB

Spil in deze vreemde operatie is de oorlogsveteraan João Vidal, telg uit een invloedrijk Portugees geslacht, maar ook een spion voor de geheime Russische dienst KGB. Alsof dat zijn leven nog niet genoeg gecompliceerd maakt, wil ook de Portugese overheid dat hij voor hen spioneert in het ­radiostation om de praktijken van de CIA door te brieven.

Extra complicatie: João speurt ook nog naar een verdwenen Russische spionne, met wie hij een verhouding heeft gehad.

Afschrikwekkend geweld

De makers van Glòria serveren een overvloedig banket vol verwikkelingen. De serie vliegt soms uit de bocht door afschrikwekkend geweld, zoals het gedetailleerd tonen van het ­doorsnijden van de keel van een ­gevangene.

Ook de flashbacks van João over zijn oorlogsherinneringen in Angola zijn niet mals. Groot probleem is het doorgronden van zijn motieven. Is hij een opportunist of een idealist ?