Glennis Grace spreekt over gevecht in supermarkt: ‘Ik had beter moeten weten’

Zangeres Glennis Grace (midden) verlaat samen met haar 15-jarige zoon (rechts) en advocaat Tom Gijsberts het politiebureau. Beeld ANP

Zittend op een — zo lijkt — bed, steekt de 43-jarige Grace vandaag van wal in een video op Instagram. Het is de eerste keer na de vechtpartij in de supermarkt dat ze uitgebreid van zich laat horen. “Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hier betrokken bij is geraakt. Het spijt me. Ik ben een artiest in hart en nieren, dat is iets wat ik al vanaf m’n negende jaar doe, mensen blij maken met m’n stem en muziek en alles daaromheen. Dat is wie ik ben.”

Grace werd aangehouden en bracht zelfs meerdere nachten in een cel door. Grace stelt dat ‘zaken echt uit hun verband zijn getrokken’, maar steekt daarna haar hand in eigen boezem. “Ik had beter moeten weten. Ik had beter moeten nadenken, tot tien moeten tellen in plaats van me te laten leiden door mijn primitieve moederinstinct.”

Dat gevoel kwam in haar op nadat haar zoon met een bebloed gezicht thuiskwam, legt Grace uit. “Het eerste wat in me boven kwam, was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Ik ben met mijn impulsieve gedrag verhaal gaan halen.”



‘Beide benen op de grond’

Een diepe zucht. Dan gaat ze verder met haar spijtbetuiging. “Het was niet goed. Mijn gedrag was niet goed op dat moment.”

De gebeurtenis zorgde er echter wel voor dat Grace met ‘beide benen op de grond werd gezet’. Ze trok zich terug en liet bewust niets van zich horen. “Ik heb veel gepraat, veel nagedacht. Hoe ik dit anders had kunnen aanpakken en sowieso misschien wel andere dingen die in m’n leven spelen. Dus ja, wat ik hiervan geleerd heb is om niet te handelen vanuit emotie.”

Grace zegt die les ook graag aan haar zoon mee te willen geven. Ze vertelt met hem ‘de nodige gesprekken’ te hebben gevoerd. “En ik hou hem op dit moment heel dicht bij me en heel strak. En ik moet er ook rekening mee houden, zoals iedere moeder, dat je te maken hebt met een puber van 15.”

Grace lijkt het even moeilijk te hebben en slaakt wederom een diepe zucht. “Dit is ook de reden dat ik nog niet van me had laten horen, omdat ik nu weet hoe ik kan reageren en dat dat vaak misschien iets te impulsief is. Dus ik heb dat in ieder geval nu geleerd. Dank jullie wel voor jullie geduld,” besluit ze.

Mishandeling

Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, werd vorige maand samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbosupermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Grace keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.

De drie werden aangehouden en verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Grace en haar advocaat stelden dat ze niks strafbaars heeft gedaan. Ze zou alleen iemand hebben geduwd en het gevecht, waaraan zij niet zou hebben meegedaan, juist hebben geprobeerd te stoppen.

De zangeres, haar zoon en de vriend kwamen vorige week dinsdag vrij, maar zijn nog wel verdachte. Ze mogen niet in of bij de Jumbo komen en geen contact hebben met medewerkers. Later werden nog twee mensen aangehouden op verdenking van het mishandelen van medewerkers van de supermarkt. Inmiddels is er ook aangifte tegen Grace gedaan.