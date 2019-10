Glenn Helberg wint oeuvreprijs Black Achievement Awards

Psychiater Glenn Helberg te gast tijdens Zomergasten. Beeld -

“Is het een black thing dat we een kwartier laten zijn begonnen?” De host van de avond, acteur, zanger en cabaretier, Jeffrey Spalburg is de uitgewezen persoon om de avond te leiden. Hij maakt er een cabaretvoorstelling van en pakt het publiek in. “Wit is legaal, zwart is illegaal. Wit is positief, zwart is negatief. Maar het kan net zo goed andersom. Denk aan witwassen of witte sportsokken onder een tuxedo.”

De jury heeft gekeken in hoeverre de kandidaten hebben bijgedragen aan de zwarte gemeenschap. De verschillende categorieën waar de kandidaten voor zijn genomineerd zijn Sport, Kunst en Cultuur, Wetenschap en Onderwijs, Mens en Maatschappij.

Feyenoord

De winnaar in de categorie Mens en Maatschappij is Clarice Gargard. “U bent een van de redenen dat ik überhaupt in de media werk,” zegt ze tegen Noraly Beyer, voormalig nieuwslezer van het NOS Journaal, die haar de prijs uitreikt. In de categorie ondernemerschap reikt Jandino Asporaat de prijs uit op zijn befaamde energieke wijze aan Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, het ondernemersduo dat mode- en streetwearmerk Patta begon.

“Zijn er Rotterdammers hier?” vraagt Spalburg aan het publiek en er klinkt luid geroep. “Jullie mogen wat voor jezelf gaan doen nu… We gaan naar de categorie Sport.” Hij kan het niet laten een grap over Feyenoord te maken. De prijs gaat naar voormalig honkballer en coach Rensley Meulens. Via een videoboodschap laat Meulens weten dankbaar te zijn.

De Kunst en Cultuur prijs wint acteur en presentator Raymi Sambo, die zijn speech begint met reclame voor zijn nieuwe theaterstuk Poker. “Wat ik doe is niets nieuws. Maar wat wij wel doen is bewustzijn rondom seksuele diversiteit creëren. Ik mis dat in het theater. Dat is de reden dat ik Poker maak. Ik wil het hebben over onderwerpen die nooit behandeld worden.”

Transculturele psychiatrie

Onderzoeker en curator van Het Rijksmuseum, Valika Smeulders, wint de prijs in de categorie Onderwijs en Wetenschap. “Zonder alle mensen die ons voor zijn gegaan, stonden wij hier niet. We komen niet verder als we dit niet met z’n allen doen. Daarom is een hele maand voor Black Achievement zo belangrijk,” predikt ze.

De oeuvreprijs, ook wel de lifetime achievement award, gaat naar psychiater en activist Glenn Helberg. Volgens de jury kunnen mensen zich aan Helberg optrekken. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse samenleving, mede omdat hij zich verdiept in transculturele psychiatrie en zich inzet voor de positie van Antilianen in Nederland.

Hij reageert verbaasd, zo is te zien in een video waarin hem op het vliegveld de winst wordt meegedeeld. “Alles wat wij doen, doen we omdat we het nodig vinden. Op het moment dat ik net besloten heb een andere weg in te slaan is dit een eer. Ik ben ontzettend blij,” zegt hij geëmotioneerd. “We gaan nu alleen maar voor de overwinning voor ons allen.”