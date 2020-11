Glen Faria: ‘Mijn zoon is een soort 8.0-versie van mij’

Glen Faria Beeld Harmen De Jong

Bijlmer

“Ik ben geboren in West, maar opgegroeid in Zuidoost. Ik herinner me vooral de bijna oneindige mogelijkheden om buiten te spelen. Begin jaren tachtig kon je overal onder de viaducten spelen. Nooit hoefde je een autoweg over. In de zomer was het buiten een kruising van het stedelijke van Brooklyn en het Latijns-Amerikaanse van Los Angeles. Heel gezellig. Overdag dan. De avonden maakte ik natuurlijk nooit mee. Voor een kind is een junkie gewoon een gekke me­neer, maar wat er precies met hem aan de hand is, gaat langs je heen. En wat er gebeurt als het donker is al helemaal. Ik woon weer in West, maar voel me het meest thuis in de Bijlmer.”

Flinke Namen

“Nog steeds wordt me gevraagd: komt Flinke Namen weer bij elkaar? Mijn antwoord: alleen als het toevallig ontstaat, want zo zijn we een kleine 15 jaar geleden ook begonnen. Het ge­beurde gewoon omdat het moest gebeuren, snap je? Met Murth Mossel, Yousef Gnaoui (Sef, red.) en Thomás Goethals (The Flexican, red.) had er ook een theatervoorstelling uit kunnen komen, maar het werd een rapgroep. Een gezellig clubje: in de studio maakten we alleen maar grappen. Zo kwamen er ineens een album en twee hits, Wolken en Als ze langsloopt. Alles ging zo makkelijk, ik dacht dat dat normaal was. Toen zei het platenlabel ‘En nu een tweede album!’ en werd het ineens moeilijk. We zijn er wel aan begonnen, maar dachten te veel na in de studio, het werkte niet meer. De plaat is er nooit gekomen.”

Melvin

“Mijn broer. Hij is er sinds een jaar helaas niet meer. Melvin was anderhalf jaar ouder dan ik. Ook muzikant, een heel goede drummer. Als jongens zaten we vaak samen in bands. Met funk-, jazz- en hiphopgroep Mind Menders wonnen we in 1999 de Grote Prijs van Nederland. Jonkies waren we nog, geen van allen konden we echt goed spelen. Toen die band van acht leden uit elkaar viel, begonnen Melvin en ik weer iets nieuws. Maar toen ik in Flinke Namen terechtkwam, splitsten onze muzikale wegen. Hij is vooral drumles gaan geven.”

“Vorig jaar oktober kreeg hij uit het niets een sepsis, een bloedvergiftiging als gevolg van een bacteriële infectie. Toen hij thuis in Den Haag veel last van buikpijn had, heb ik hem opgehaald en bij mijn moeder afgeleverd. Zijn relatie was net uit, een beetje vrouwelijke zorg leek me goed. Dat was op vrijdag. Op zondag was ik de studio aan het schilderen toen ze belde: ‘Ik denk dat we hem gaan verliezen.’ Ik schrok me gek, dacht dat hij gewoon een zware buikgriep had. Dezelfde dag nog overleed hij. Tragisch. Hij was vader van een zoontje van 5 jaar.”

Likeminds

“Een theatergroep voor jongeren die we met mijn broer en twee vrienden hebben opgezet. Het is 20 jaar later een professionele stichting en daar ben ik best trots op. Sef en Akwasi hebben er later ook bij gezeten. Ons plan was om theater te maken zoals het ooit bedacht moet zijn: niet voor een zaal met deftige mensen, maar midden in de stad, uitgevoerd door de mensen uit die stad.”

“Er kon op het podium van alles worden opgevoerd: van spoken word tot Macbeth – die hebben we eens gespeeld toen er diezelfde avond een voetbalinterland Nederland-Schotland in de Arena was. Zo kregen we een groepje Schotse supporters in de zaal, luidruchtige gasten in kilts. Ze verstonden er niets van, maar vonden het geweldig: Shakespeare uitgevoerd door een guy met dreads.”

Spook

“Zo noemde laatst iemand van platenmaatschappij TopNotch me. Hij zei: ‘Wat er ook in de muziek gebeurt in Nederland, je hebt overal wat mee te maken. Je bent gewoon een spook!’ Het loopt inderdaad steeds in elkaar over: ik schrijf liedjes, zing ze en heb een eigen platenlabel, Big Tunes, maar eigenlijk heb ik altijd vooral gewerkt als artist & repertoiremanager. Zo iemand overziet alles wat een artiest uitbrengt: je denkt mee over de goede liedjes, adviseert over de beste samenwerkingen en de juiste mensen om bijvoorbeeld een videoclip te maken. Een voorbeeld? Het idee om Maan te vragen voor een liedje van Ronnie Flex, Blijf bij mij. Dat nummer was eerst een duet met een ander, maar die artiest trok zich terug. Of ik iemand anders kon bedenken. Ja, Maan dus. Is een nummer 1-hit geworden.”

Beste Zangers

“Ik wilde absoluut niet meedoen. Snapte ook niet waarom ik in 2018 werd gevraagd. Als ik iets van mezelf weet, is het dat ik niet bij de beste zangers van Nederland hoor. Ik kan me best redden met een liedje, maar ze wilden me naast Alain Clark en Trijntje Oosterhuis zetten. Dat leek me niets. Mijn manager praatte op me in: ‘Het gaat om de interpretatie van de liedjes!’ Ook Trijntje belde nog: ‘Glen, je bent gek als je het niet doet.’ Oké, toen kon ik niet meer weigeren. Ik had onderschat hoe goed ze over de combinaties van artiesten nadenken. Tino ­Martin die mijn lied Zij weet het zingt, ik was er nooit opgekomen, maar toen hij het zong, dacht ik meteen: ooh ja, natuurlijk! Tino had net zijn zus verloren. Als je dan naar de tekst luistert, voel je: daar gaat het óók over.”

Duurt te lang

“In dat liedje zit veel meer dan eruitkomt, dacht ik al sinds 2013 over Duurt te lang en misschien wel over mijn hele album dat ik toen uitbracht. Die nummers voelden als hits, maar werden het geen van allen. Maar goed, de uitvoering blijkt toch ook wel belangrijk, haha. Doordat Davina Michelle Duurt te lang een octaaf hoger zingt dan ik klinkt het meteen veel poppyer en hitgevoeliger. Wat er precies zo lang duurde? Het gaat om een vicieuze cirkel in een relatie. Keer op keer is er discussie, maar je blijft steeds op hetzelfde punt uitkomen. Dat duurt op een gegeven moment te lang.”

Jaïr

“Mijn zoon. Hij is een soort 8.0-versie van mij, heel sterk verbeterd. Jaïr lijkt ontzettend op mij, maar hij heeft een veel bredere, hoopvollere blik op de wereld. Hij is pas 16, maar heeft zichzelf nu al zoveel meer gevonden dan ik toen ik zo jong was. We hebben samen een nummer opgenomen, Terug naar nu. Het ontstond toen ik een liedje met Snelle zou maken. Na een hele dag praten en proberen hadden we maar één goede zin: we kunnen nooit meer terug naar nu. Na een paar maanden dacht ik ineens: dat gaat over mij en mijn kind. Aangrijpend om dat met z’n tweeën op te nemen. Hij zingt belachelijk goed.”

“Jaïr is laatst benaderd door Likeminds, mijn oude theatergroep. Daar had ik niets mee te maken, hoor. Ze hadden een foto van hem in de krant gezien als actievoerder van Extinction Rebellion. Hij zet zich met hart en ziel in voor een beter klimaat. En daarover mag hij nu een solo spelen. Het cirkeltje is rond.”

Voor eeuwig

“Mijn vrouw en ik kennen elkaar al 18 jaar, zijn een steady koppel. Nou ja, we zijn na tien jaar huwelijk wel drie jaar gescheiden geweest. Ik was 23 toen ik vader werd. Precies op het moment dat Flinke Namen begon te pieken. Ik moest uitzoeken welke plek mijn gezin had in mijn leven. Dat was moeilijk voor me. Leeftijdsgenoten om me heen gingen helemaal op in het leven van rock-’n-roll en feesten. Ik moest om kwart over acht op het schoolplein staan of ’s avonds mijn hoofd bij een oudergesprek op school houden. Ik vroeg, zo zie ik achteraf, heel veel geduld van mijn vrouw. Haar meebewegen nam ik voor lief. Gelukkig zijn we nu alweer een paar jaar opnieuw bij elkaar. En dat gaan we voor eeuwig zo houden.”

Niet boos zijn

“Mijn nieuwe single. Heb ik samen met Kenny B gemaakt. We bellen elkaar vaak, Kenny en ik. Oude Surinaamse mannenpraatjes. Dit nummer is de samenvatting van een van die gesprekken. We hadden het erover hoe hoog de gemoederen tegenwoordig oplopen als mensen met elkaar discussiëren. Dat er in al die talkshows of sociale media niets wordt opgelost, komt doordat iedereen zijn woede meeneemt. Of het nu over de coronamaatregelen of Black Lives Matter gaat, iedereen staat meteen op scherp en luistert amper naar de ander.”

“Natuurlijk hoef je niet alles te accepteren. Toen ik vorig weekend hoorde dat er bij Akwasi mensen aan de deur stonden om hun mening te verkondigen, schrok ik echt. Dat gaat veel te ver. Zo voel je je thuis toch niet meer veilig? Op die manier raken er onschuldige kinderen bij betrokken. Je hoeft het echt niet met elkaar eens te zijn, maar je moet er wel op een normale manier over kunnen praten. Vandaar de tekst in het refrein: Leer ze om niet boos te zijn/ Nee, leer ze liever liefde.”

Drillrap

“Aan die kids die elkaar nu met messen te lijf gaan, is de boodschap van Kenny en mij ook gericht. Die jongens zijn vaak van de leeftijd van mijn zoon! Wat sluipt er in de ziel van die kids dat ze denken dat ze iemand moeten doodsteken? Waar komt die woede vandaan?”

“Dat die conflicten worden uitgevochten onder de noemer ‘rap’ vind ik jammer. Wat zij doen, heeft niets te maken met de muziek waarvan ik houd. Zonde ook dat de mooie dingen die met onze kunstvorm gebeuren zo veel minder plek in de media krijgen. Wordt er in zo’n talkshow een keer over rap gepraat, gaat het alleen over die gasten die elkaar bedreigen.”

Igone de Jongh

“Een ballerina, zeg je? Bekend van Het Nationale Ballet? Daarmee heb ik met onze jongerentheatergroep Don’t Hit Mama, waar we theater en hiphop kruisten, een jaar of 15 geleden nog een paar keer samengewerkt. Als research heb ik toen een paar balletvoorstellingen gezien. Mooi was dat. Tijdens het repeteren ontdekte ik veel raakvlakken: net als rappers willen balletdansers ook érg graag de beste zijn.”