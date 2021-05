Gillend knutselen zonder wijn: de dochters Meiland klussen voor jonge ouders

Roze kluspakken, dat moeten Maxime en Montana Meiland zijn in Petit Chateau. Beeld SBS

Er is geen ontkomen aan de Meilandjes. Met Chateau Meiland net in een ook voor de kijker zeer welkome zomerstop, is nu wekelijks in Petit Chateau te zien hoe dochters Maxime en Montana ‘chateauwaardige’ babykamers in elkaar knutselen voor aanstaande ouders. In de aflevering van gisteravond reden ze naar Hengelo voor een haastklus: de vrouw des huizes kon ieder moment bevallen van haar tweede kind.

Een wereldschokkend format was het niet; voor zo’n beetje elk woonprobleem is er wel een programma. Weinig budget: Paleis voor een prikkie. Latente vent: Help, mijn man is klusser. Zin om het showroomgevoel in huis te halen: vt wonen. Je kunt je afvragen wat eerder was, klusprogramma’s of kijkers die klushulp nodig hebben. De zussen gooiden een onvermijdelijk vleugje Meiland-hysterie in de mix. Gehoord, nog voordat er een druppel verf op de muur zat: “We doen het op jouw manier, zul je zien dat het helemaal fout gaat,” en: “Je snapt het niet!” Je hoefde alleen Martien en de wijn er nog bij te denken.

Gelukkig konden de knalroze kluspakken al na de eerste uitschieter uit, want om een kamer in circusthema te maken moest er natuurlijk inspiratie opgedaan worden bij een echt circus (gillen om de vuurspuwer). En een boomhutbouwer bezocht worden (gillen op de boomstammengrijper). Daarna moest pa uiteraard gebeld worden, die alles móóói vond en zo zijn eigen problemen had: “Ma heeft de stoelverwarming op 3 gezet, mijn hele kont staat in de brand.” Maar goed, van klussen hadden de zusjes Meiland in al die jaren in en rond het chateau wel wat geleerd. Ze zaagden, schuurden en verfden wat en ineens waren daar niet één, maar twee Instagramwaardige kinderkamers. Compleet met circusplafond, carrouselpaard en bed-in-boomhut. Knap gedaan, maar het voelde toch als een déjà vu.

