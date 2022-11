Gijs Wilbrink debuteert met Achterhoek-tragedie voor mensen met een sterke maag

Kop van een skelet met brandende sigaret. Beeld Van Gogh Museum

Dat de verteller in de roman De Beesten van debutant Gijs Wilbrink weinig goeds te melden heeft over de familie Keller is al vanaf de eerste met gorigheid overgoten pagina’s duidelijk. Twee ooms uit die familie hebben een griezelig-ingenieuze strooptechniek bedacht door ijzerdraad te spannen tussen wielen van hun gammele stink-Volvo en daarmee met een noodgang over bevroren bospaden te scheuren.

‘Ze hadden een goed kloothumeur te pakken; de beesten waren briggelig vannacht, er was storm op komst.’ Het is hun kleine neefje dat als hun sloofje de onthoofde konijnen van de grond moet schrapen.

Ontmoet Johan en Charles (Sjarrel) Keller, de terreur van de streek, met hun ver uit elkaar staande ogen, hun ‘goddommes’, hun gestroop en gewurg en geplunder en de kleverige homp vlees van dode hazen, bunzingen en fazanten op hun achterbank. Ontmoet ‘het jong’ Tom, geboren op een nacht die zestien jaar later van zijn vader een moordenaar zou maken. Vervloekt vanaf het moment dat zijn ooms hem dwingen een halfdood konijn af te maken.

Van Gogh

Wilbrink (Doetinchem, 1984) trekt van meet af alle taalregisters open in deze Achterhoek-tragedie die deels bewondering opwekt en deels afstoot. Knap is de constructie met die verteller – een van de telgen van de familie Teeking, opgegroeid boven het gelijknamige café in het dorp, die het allemaal heeft zien gebeuren: hoe Tom Keller groter groeide dan zijn oom Sjarrel in de motorcross, hoe hij na een ongeluk een been moest missen en daarna werd doodgezwegen.

Dan is er nog die tweede lijn van Toms dochter Isa, die door een op een rommelmarkt gescoorde poster van Van Goghs Kop van een skelet met brandende sigaret in Utrecht kunstgeschiedenis is gaan studeren, maar midden jaren negentig in de scene van krakers, punks en dierenbevrijders – en met joints tegen de jeuk – op drift is geraakt. Als haar vader plotseling is verdwenen, moet ze terug naar het familiehuis dat ze is ontvlucht – de boerderij waar de Kellers nooit hadden geboerd, waar ze in haar ouders De aardappeleters ziet en waar de nertsen van haar peetoom (jawel, Sjarrel) haar uit haar slaap houden.

Dierenkwelling is de norm

Zij met haar Keller-ogen en de ‘achternaam die verried dat de vader een mislukking was, je oom een dierenbeul, je grootvader een crimineel.’ Maar haar vader was ooit een held, ontdekt Isa als het hele dorp te hoop loopt om Tom Keller te zoeken. Waar waren die mensen haar hele leven geweest? ‘Waarom was hun sympathie altijd zo onbereikbaar, waarom sloten hun kinderen haar buiten, waarom heeft ze altijd geleefd met die schaamte, voor haar vader, haar hele familie?’ Daar raakt Wilbrink aan de kern, daar voel je mee en begint een groot geheim te ontrafelen.

Maar het is, hoe knap die vanuit taalkundig oogpunt óók is, de verbale krachtpatserij van Wilbrink die uiteindelijk toch murw slaat. Je raakt eraan gewend, komt in de cadans, voelt de poëzie die er in schuilt – en dan gaan er weer een paar scheppen drek en ellende bovenop. Niet voor de weekhartigen, dit verhaal van drie broers, een zoon en een kleindochter in een wereld waar dierenkwelling de norm is, motoren gieren en een na de oorlog van een Canadees gekocht geweer meer levens zal beëindigen dan alleen dat van een strompelend konijn in de langste winternacht.

DE BEESTEN Gijs Wilbrink,

Thomas Rap, €23,99

398 blz.