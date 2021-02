Giel de Winter van StukTV wil de scheiding tussen online en tv overkomen

Giel de Winter. Frontman van StukTV op YouTube en creatief directeur van de sociale­media-afdeling bij Talpa. Beeld Jonathan Hoost

Hij kreeg op zijn instagramaccount (@giel, aantal volgers: 1,1 miljoen) steeds meer berichtjes van jonge volgers. Ze vertelden Giel de Winter (30) over de problemen waarmee ze kampen als gevolg van de coronapandemie. “Ik schrok ervan,” zegt de presentator van YouTubehit StukTV. “Het ging van leerachterstanden en afgezegde stages naar zware gezinsproblematiek en depressie. Het zette me aan het denken.”

Het resultaat van dat denkproces is een, in de woorden van De Winter, ‘kneiterdikke eenmalige show’, die vanaf donderdagmiddag te zien is op het YouTubekanaal van StukTV. Daarmee verzamelde De Winter sinds 2011 samen met kompanen Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens bijna 2,5 miljoen abonnees. Die reikwijdte maakte hen zo interessant dat John de Mols Talpa het drietal eind 2018 inlijfde. De Winter is sindsdien creatief directeur van de social­media-afdeling van het bedrijf.

Navelstaren

Het programma Samen kunnen we niet stuk! is een samenwerking tussen Talpa en de overheid. “Maar we hadden volledige vrijheid bij het samenstellen van de inhoud,” benadrukt De Winter, die voor het van de grond krijgen van zijn plan persoonlijk contact zocht met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. “Ik kreeg een vriendelijk berichtje terug. Je kunt veel van hem zeggen, maar niet dat hij niet betrokken is.”

In de show willen de mannen van StukTV ‘de jeugd even in de spotlights’ zetten. Met verrassingen en cadeaus steken ze enkele jongeren een hart onder de riem. “Maar dan wel op een echte Stuk-manier, hè? Er is genoeg spektakel,” zegt De Winter, die hoopt te laten zien dat verbinding met de wereld om hen heen jongeren door moeilijke tijden kan helpen. “Ook op afstand kun je samen ervaringen delen.”

Het begrip ‘samen’ ligt De Winter deze dagen voor in de mond. Hij schreef afgelopen week een vlammende column op zijn eigen instagram­pagina. Daarin bepleitte hij niet alleen verregaande samenwerking tussen onlinevideo­makers en de traditionele televisie (‘Nog steeds lijken het compleet gescheiden werelden’), maar verweet hij de televisiewereld ook navelstaren.

Beeld Eva de Vos

Eigen bubbeltje

“Televisie lijkt soms alleen maar over televisie te gaan,” legt hij uit. “Een programma als Media Inside gaat over geen enkel andere medium dan televisie. Of neem een talkshow als die van Eva Jinek. Dat Carlo Boszhard er een keertje zit om zijn eigen programma te promoten, begrijp ik best. Maar zo vaak dezelfde tv-gezichten? Waarom niet een keer een jonge, getalenteerde on­linecontentmaker? Op deze manier blijven ze allemaal hangen in hun eigen bubbeltje, terwijl van kruisbestuiving iedereen beter wordt.”

De Winter richt zijn pijlen ook op tv-recensenten van grote kranten die volgens hem ‘liever schrijven over wat er niet deugt op televisie dan iets moois aanraden dat online te zien is’. De Winter: “Blijkbaar scoort afbreken beter dan inspireren. Kijk naar Angela de Jong van het AD. Kritisch zijn is prima, maar in haar stukjes lijkt het of Netflix, Videoland of YouTube helemaal niet bestaan.”

Eiland-denken

Zijn column riep veel reacties op. Maar die kwamen, constateert hij enigszins teleur­gesteld, bijna alleen uit de onlinewereld. Beautyvlogger Beautygloss, pseudoniem van Mascha Feoktistova, wist bijvoorbeeld wel een verklaring voor de scheiding. ‘Bij de televisie denken ze wel tien keer na een platform te bieden aan datgene wat hen uiteindelijk de genadeklap gaat geven.’

De Winter: “Die redenering snap ik wel. Maar als het bij de tv echt zo werkt, is dat echt eiland-denken. Omgekeerd zeg ik ook tegen online-makers: adopteer eens een televisiepresentator. Wij hadden in onze show Het Jachtseizoen laatst Ruben Nicolai te gast. Natuurlijk, niet al onze kijkers wisten wie dat was, maar verder waren de reacties fantastisch! Die aflevering was gewoon ontzettend leuk.”

Ouderwetse tv

Reden te meer om de grenzen tussen beide vakgebieden te slechten, vindt de content­maker. Want dankzij de jonge aanwas zal de online­video onherroepelijk terrein winnen. Maar: “Veertigplussers zouden het onlineaanbod ook eens moeten proberen. Ik weet 100 procent ­zeker dat daar voor iedereen iets moois is te ­vinden.”

Hij geeft toe: hij gebruikte in het verleden zelf veel minder verzoenende taal. “Ik heb geroepen dat tv niet lang meer zou bestaan, dat klopt. Daar moet ik gewoon van terugkomen. Het is voor ouderen nog steeds een heel belangrijk medium en daarbij is de manier van werken al lang niet meer zo statisch als vijf jaar geleden, er worden slimme dingen met apps gedaan, live-uitzendingen zijn belangrijk en bijvoorbeeld Zapp op NPO 3 weet veel jongeren te bereiken. Ik weet zeker dat televisie het nog tijden volhoudt.”

Recent nam De Winter deel aan een discussie over de toekomst van televisie, gehouden in de app Clubhouse. “Daar hoorde ik youtubers roepen dat ze ‘niets met die ouderwetse tv te maken willen hebben’. Kom op, zeg dat nou niet. Bij de tv zit zoveel kennis. Wil je je daar dan voor afsluiten? Dan wil je zeker niet beter worden. Ik zeg: verleg je horizon en reik elkaar de hand. Daar profiteert iedereen van.”