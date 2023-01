Ghislaine Pierie (53), actrice Rozengeur & Wodka Lime, overleden

Actrice Ghislaine Pierie, onder meer bekend van de tv-series Rozengeur & Wodka Lime en Westenwind, is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden. Dat laat een woordvoerder zaterdag namens haar familie weten aan het ANP. Pierie overleed aan de gevolgen van kanker.

Pierie groeide op in Zutphen en verhuisde naar Amsterdam voor de toneelschool. De actrice was tussen 1999 en 2002 te zien in de serie Westenwind. In Rozengeur & Wodka Lime (2001-2006) speelde Pierie zes seizoenen lang de rol van Babette van Woensel.

Daarna kwam haar acteercarrière op een laag pitje te staan en werkte ze als kok. Zo werd ze sous-chef bij restaurant De Plantage in stadsdeel Centrum. “Acteren is mijn eerste liefde. Maar dit komt er heel erg dichtbij,” zei Pierie in augustus 2021 in PS van de Week. “Ik heb nooit bewust afscheid genomen van mijn loopbaan als actrice, m­­­aar ik heb wel heel bewust de stap gezet om een echte kok te worden in een echt restaurant.”

De actrice speelde recenter nog wel in onder meer de series Vechtershart en Doodstil. “Uit het niets word ik tegenwoordig weer af en toe gevraagd voor een auditie. Om de een of andere reden ben ik weer in het juiste kaartenbakje beland,” zei Pierie daarover in 2021. Komend voorjaar zal ze nog te zien zijn in de serie Droom van de Jeugd.

In mei voelde Pierie zich niet goed en werd er kanker geconstateerd. Al snel werd duidelijk dat de situatie uitzichtloos was. De actrice is in het bijzijn van haar twee broers en haar man Patrick Neumann overleden. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

