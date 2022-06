Ghislaine Maxwell (60) veroordeeld tot 20 jaar cel in misbruikproces rond Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein. Beeld BBC

Het gedrag van Maxwell was volgens de rechtbankvoorzitter ‘afschuwelijk en roofzuchtig’, erop wijzend dat de vrouw met Epstein werkte om ‘jonge slachtoffers die kwetsbaar waren’ te selecteren. “Dat vraagt om een forse straf.”

De Britse socialite, die ooit omging met royals, presidenten en miljardairs, werd dinsdag in een blauw gevangenisuniform en met geboeide enkels de rechtszaal in New York binnengebracht. Met een wit mondkapje op en uiterlijk onbewogen luisterde ze achter een tafeltje hoe haar twee advocaten, de openbaar aanklagers en de rechtbank van mening verschilden over de lengte van haar straf.

De rechtbankvoorzitter wees erop dat ze de richtlijnen moest toepassen die van kracht waren op het moment van de feiten (in plaats van de huidige richtlijnen die tot een langere straf zouden leiden) en dat die een gevangenisstraf van 188 tot 235 maanden voorschrijven (grofweg 15,5 en 19,5 jaar). De reclasseringsambtenaren achtten een celstraf van 20 jaar gerechtvaardigd, Maxwells verdediging een celstraf van maximaal vijf jaar.

De federale aanklagers hadden vorige week een celstraf van 30 tot 55 jaar geëist. Ze noemden Maxwells gedrag ‘schokkend roofachtig’ in een bij de rechtbank ingediend document. ‘Ze had de gewoonte kwetsbare slachtoffers op te zoeken, wat haar perspectief dat worstelende jonge meisjes gezien kunnen worden als wegwerpobjecten reflecteert.’ Openbaar aanklager Alison Moe noemde Maxwell ‘de sleutel’ in Epsteins plannen om zich te laten masseren door meisjes, waarbij hij ze seksueel misbruikte. De twee waren ‘partners in crime’, aldus Moe.

Laatste woord

Nadat enkele slachtoffers zich dinsdag persoonlijk of via hun advocaten tot Maxwell hadden gewend en vertelden hoe Epstein en zij hun levens hadden verwoest, kreeg de beschuldigde het laatste woord. “Edelachtbare, het is moeilijk voor mij om de rechtbank toe te spreken na te hebben geluisterd naar de pijn en angst die vandaag zijn geuit,’” sprak ze. “De verschrikkelijke impact op het leven van zoveel vrouwen is moeilijk te horen en nog moeilijker in zijn geheel te absorberen. Ik wil hun lijden erkennen. Ik leef diep mee met alle slachtoffers in deze zaak en erken dat ik het slachtoffer ben geworden van het helpen van Jeffrey Epstein bij het plegen van deze misdaden. Zijn invloed op iedereen die dicht bij hem stond, was verwoestend.”

Een 12-koppige jury achtte Maxwell in december schuldig aan medeplichtigheid aan het seksueel misbruik door Epstein. De zes mannen en zes vrouwen achtten na een uitzonderlijk lang beraad (vijf dagen) vijf van de zes aanklachten tegen haar bewezen. Daarin ging het over het ronselen en ‘voorbereiden’ van minderjarige meisjes tussen 1994 en 2004 voor seksueel misbruik door zedendelinquent Jeffrey Epstein, Maxwells toenmalige vriend.

Vier slachtoffers getuigden in de rechtszaak. Twee deden dat anoniem, eentje onder haar voornaam Carolyn en nummer vier met haar volledige naam. De vrouwen waren destijds allemaal jonger dan zeventien en de jongste slachtoffers waren veertien jaar oud op het moment dat Maxwell hen benaderde en uitnodigde in Epsteins villa's in Florida, New York en New Mexico, waar het misbruik plaatsvond.

Zondebok

Maxwell weigerde zelf te getuigen maar hield haar onschuld vol. “Ik heb geen enkele misdaad begaan,” zei ze. Haar verdediging beweerde dat ze als zondebok wordt gezien omdat Epstein niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. De 66-jarige multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis zat in afwachting van een misbruikzaak tegen hem.

Advocaten van Maxwell lieten na de schuldigverklaring van hun cliënt weten hoger beroep te zullen aantekenen tegen die uitspraak.

Zelfmoordtoezicht

Ghislaine Maxwell werd in juli 2020 gearresteerd in New York. Ze zit sindsdien in voorarrest in de gevangenis van het stadsdeel Brooklyn, waar ze afgelopen weekend onder zelfmoordtoezicht werd geplaatst. Volgens haar advocaat Bobbi Sternheim moet Maxwell een speciale ‘zelfmoordkiel’ dragen en zijn haar kleding, tandpasta, zeep en juridische papieren afgenomen. De advocaat betwist de veronderstelde suïcidaliteit van haar cliënt en wordt daar naar eigen zeggen in gesteund door een psycholoog die Maxwell onderzocht.

Maxwell levert volgens haar advocaat ‘goed werk’ in de gevangenis door les te geven aan medegevangenen in haar afdeling (Engels als tweede taal en financiële hulp). De socialite klaagde herhaaldelijk over het ongedierte en de geur van ongezuiverd rioolwater in haar cel.