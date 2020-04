Gezocht in Dragon’s Den: geld voor goed plan

Vlnr: Nikkie Plessen, Pieter Schoen, Shawn Harris, Sander Schimmelpenninck, Michel Perridon en Won Yip. Beeld Roy Beusker

“De crisis die er nu aankomt zal gigantisch zijn, de gevolgen zijn niet te overzien,” zegt topondernemer Michel Perridon. “Maar wat niet zal veranderen is ondernemerschap. Mensen die een goed idee hebben en bereid zijn zich uit de naad te werken om dat te laten slagen.”

Perridon is een van de ‘dragons’ in het programma Dragons’ Den. Daarin leggen startende ondernemers hun businessplan voor aan vijf investeerders, naast Perridon ook Won Yip, Nikkie Plessen, Shawn Harris en Pieter Schoen. Hun gezamenlijk vermogen ligt naar schatting rond de miljard euro. In totaal staken de dragons ruim 4,5 miljoen euro in de businessplannen die ze tijdens de door Sander Schimmelpenninck gepresenteerde show voorgelegd kregen. Volgens omroep WNL is in geen van de dertig landen waar Dragons’ Den de afgelopen twintig jaar is gemaakt zoveel geïnvesteerd.

Door de tijd ingehaald

“De show is voor de coronauitbraak opgenomen, inmiddels ziet de wereld ­er compleet anders uit. Sommige investeringen kunnen daardoor helaas niet doorgaan, die plannen zijn door de tijd ingehaald,” zegt Perridon, die twee jaar geleden zijn elektronicabe­­­drijf Trust verkocht en sindsdien investeert in vastgoed en start-ups. “Maar wat het programma laat zien, en dat is waarom ik er ook zo van genoten heb, is de spirit van al die startende ondernemers. Niet elk idee was even doordacht, dat hoort er ook een beetje bij, maar al die mensen hebben een echte ondernemersdrive.”

Ook de Amsterdamse horecatycoon Won Yip was blij verrast door de inventiviteit van de deelnemers. Hij stak onder meer anderhalve ton in een doosje voor de verlovingsring waarin een camera zit. Op het moment dat je het doosje opent begint het filmen, waarna de beelden naar je telefoon worden gestuurd. “Zo leg je een van de mooiste momenten van je leven, het huwelijksaanzoek, vast.”

Perridon (wiens motto luidt: ‘losers hebben een excuus, winnaars hebben een plan’) investeerde onder meer in een waterflesje waarin een compartiment voor medicijnen was verwerkt, zodat je altijd water bij je hebt als je je tabletten moet slikken.

Nieuwe impulsen

WNL-baas Bert Huisjes vindt dat dit soort ondernemerschap steun verdient, juist nu. “Onze samenleving leunt zwaar op de inventiviteit van deze mensen, die de economie nieuwe impulsen geven.”

Yip vond niet alleen de ideeën van de startende ondernemers, maar ook de interactie met de vier andere dragons inspirerend. “Ik word elke maand een paar keer benaderd door start-ups die vragen of ik wil investeren. Meestal beoordeel ik die plannen op gevoel, hooguit reken ik wat uit op een bierviltje. De andere dragons doen dat heel anders, veel zakelijker. Daar leerde ik weer van.”

Perridon herkende veel van zichzelf in de startende ondernemers die aan het programma meededen. “Ondernemerschap, dat zit in je. Ik was als klein jongetje al bezig met auto’s wassen en fietsen doorverkopen. Op mijn 25ste nam ik het handelsmaatschappijtje in elektronica van mijn vader over. Crisis of geen crisis, ondernemerschap zal altijd bestaan. En dat houdt in: ’s morgens om zeven uur beginnen, pas tegen tien uur ’s avonds weer naar huis en de volgende dag vroeg weer naar je winkeltje gaan.”

Dragons’ Den (WNL) is vanaf 12 april ­iedere zondag om 21.30 uur te zien op NPO1.