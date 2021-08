Gevatte Lisa Loeb maakt indruk bij De Slimste Mens

Milan van Dongen, Caroline van der Plas en Lisa Loeb in De Slimste Mens, NPO 2.

Best spannend die Olympische Spelen, maar Lips kijkt elke avond graag met mevrouw Lips naar De Slimste Mens – met anderhalf miljoen Nederlanders die evenmin op vakantie zijn. Het format is in marmer gehouwen, dankzij vaste onderdelen met vergezochte namen als ‘Het Collectief Geheugen’ en ‘De Open Deur’. Juryvoorzitter Maarten van Rossem zit steevast stoïcijns onderuitgezakt om gortdroog commentaar te leveren dat al net zo voorgekookt lijkt als de zogenaamd spontane trivia over kandidaten die presentator Philip Freriks van zijn kaartje leest.

Juist die kandidaten geven het rotsvaste stramien kleur. Zoals de sympathieke winnaar van vorig seizoen, Rob ‘Snollebollekes’ Kemps, die niet alleen slimmer maar ook sportiever en sympathieker was dan de fanatieke betweter Tijl Beckand. De Beckand van dit seizoen heet Bram Douwes, een Powned-brulboei die zijn – helaas vaak ­goede – antwoorden roeptoetert alsof de uitvinding van de microfoon hem even is ontgaan.

De slimste mens van gisteren, cabaretière Lisa Loeb, scoort afgaand op Twitter ook hoog op de irritatietabel, maar niet bij de familie Lips. Gisteren werd ze bij toeval gekoppeld aan een ex-vriendje, sportjournalist Milan van Dongen. Zo’n tien jaar geleden hadden ze wat gehad, ‘een half jaar, maar het voelde als een eeuwigheid,’ vatte Loeb vilein samen. Ietwat hijgerig vroeg Freriks – na een vraag over Romeo en Julia – wie het eigenlijk had uitgemaakt. “Milan,” zei Loeb, “maar ik heb hem ooit versierd door te zeggen dat hij op Roger Federer leek.” Zo stond de gevatte Lisa al snel een straatlengte voor en was het geen wonder dat Milan al na één aflevering moest afdruipen.

Lips verheugt zich nu al op de confrontatie tussen brulboei Bram en loslippige Lisa in de finaleweek.

Reageren? hanlips@parool.nl.