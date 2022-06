Gevaar, passie, seks en gestampte luizen: rood is écht rood in De kleuren van Caspers

Charlotte Caspers in De Kleuren van Caspers. Beeld Avrotros

Wat maakt televisie nu echt de moeite waard? Wanneer is het goed bestede tijd geweest? Lips vraagt het zich weleens af, misschien iets vaker dan de gemiddelde kijker.

Tot een afgebakend antwoord is hij nooit gekomen, maar in grote lijnen zou hij willen zeggen: wanneer de blik op de wereld een beetje anders is geworden, verruimd misschien, of juist scherper. Dat kan in van alles zitten. Een uitspraak die je aan het denken zet, een mening die je eigen mening bijstuurt, of simpelweg ontroering en inspiratie.

Heel concreet beleefde Lips het bij De kleuren van Caspers, waarin kunstenaar en restaurator Charlotte Caspers de wereld in kleur bekijkt. Zes afleveringen, zes kleuren. Het concept klonk aanvankelijk wat abstract voor Lips. Wat moet je erover zeggen? Wat rood is, dat is rood. Blauw? Dat is blauw. Nou ja, enzoverder.

Toch werd Lips binnen enkele ogenblikken helemaal meegenomen in de belevingswereld van Caspers. Die vond hij eerder ook al sympathiek in haar rol als restaurateur bij Het Geheim van de Meester, maar dat ze een hele serie als deze zo zou dragen? Lips had het niet kunnen vermoeden.

Dat dragen doet ze, gesterkt door de voice-over van Midas Dekkers, niet gehinderd door een al te sterk camerabewustzijn. Het zorgt ervoor dat het écht is wat ze vertelt, wat ze voelt en wat ze de kijker mee wil geven.

In de eerste aflevering: rood. De kleur van verlangen, gevaar, de duivel en oorlog. Maar ook passie, seks en liefde. Caspers keek ernaar vanuit haar eigen kunstige perspectief. Naar hoe schilders als Jan van Eyck en Jeroen Bosch het gebruikte. Naar hoe ze rode verf maakte, met gestampte luizen.

Ondertussen werd er langzaam een kleurbewustzijn in gemasseerd. Over de betekenis van kleur en hoe we die er als mens uiteindelijk zelf aan geven. Lips keek, leerde, en opeens zag hij rood voor wat het is: rood. Hij heeft nu al zin in blauw.

