Gesoigneerde literaire bad boy Martin Amis (1949-2023) leeft voort dankzij zijn meesterlijke satires

In zijn laatste boek, Uit de eerste hand (2020), een potpourri van fictie en non-fictie die hij een ‘tamelijk strikt autobiografische’ roman noemde, kwamen nogal wat ‘greatest hits’ en sleetse stokpaardjes van Martin Amis voorbij. Er waren jolige terugblikken op zijn ‘erotische schelmentijd’ als twintiger, met een hoofdrol voor de cartooneske femme fatale Phoebe Phelps.

Hij schreef over lievelingsauteurs als Vladimir Nabokov en Joseph Conrad. En ook zijn vaak beleden fascinatie voor Hitler en Stalin en afkeer van de (politieke) islam, die eerder onder meer leidden tot The Zone of Interest (Het interessegebied, 2014) en de woedende post-9/11-essays in The Second Plane (Het tweede vliegtuig, 2008), konden worden afgevinkt. De verfilming van The Zone of Interest door de Britse regisseur Jonathan Glazer, ging vrijdag, op de dag van Amis’ overlijden, onder een ovationeel applaus op het filmfestival van Cannes in première.

Maar tussen al die herhalingsoefeningen in Uit de eerste hand lag óók een prachtig drieluikje verborgen. Portretterende passages over Philip Larkin (1922-1985), Saul Bellow (1915-2011) en zijn boezemvriend Christopher Hitchins (1949-2011), waarin hij ook rauw en diep ontroerend de verloren strijd van ‘de Hitch’ tegen slokdarmkanker schetste; dezelfde ziekte waaraan Amis in zijn huis in Lake Worth, Florida op 73-jarige leeftijd overleed. ‘Ja, nu je het vraagt, ik denk vaak aan de dood,’ richtte Amis zich na die sterfscène rechtstreeks tot ons. ‘Daarom vind ik het ook fijn dat je nog zo jong bent. Want dan zul je me nog tot ongeveer 2080 af en toe lezen.’

Pride and Prejudice

Martin Amis werd op 25 augustus 1949 in Oxford geboren als zoon van schrijver Kingsley Amis (1922-1995), wiens misantropische humor hij erfde. Maar hij werd naar eigen zeggen op zijn zeventiende tot de literatuur gebracht dankzij een leeslijstje dat stiefmoeder Elizabeth Jane Howard opstelde, met daarop Jane Austens Pride and Prejudice (Trots en vooroordeel, 1813). Binnen een uur stond hij op de deur van Howards werkkamer te bonzen, vertelde hij in The Guardian. ‘Ik móét het weten: trouwt Elizabeth met Darcy?!’

Zijn debuutroman The Rachel Papers (Rachel, een document, 1973) publiceerde hij zeven jaar later, terwijl hij ondertussen een bliksemcarrière in de journalistiek maakte. Op zijn 27ste was hij literatuurredacteur van The New Statesman, waar hij Hitchins ontmoette. Ze werden onderdeel van een geruchtmakende coterie waartoe ook Ian McEwan, Julian Barnes en Salman Rushdie behoorden. En als gesoigneerde literaire bad boy trok hij zelfs de aandacht van de tabloids, die smulden van het stranden van zijn eerste huwelijk of de peperdure herstelwerkzaamheden die hij aan zijn gebit liet verrichten.

Jarentachtigproleet

Maar, los van levenswandel en imago, Amis zal vooral voortleven dankzij een reeks meesterlijke satires. Money (Geld, 1984), waarin hij met de hedonistische reclamejongen John Self een iconische jarentachtigproleet schiep. De op een ecologische ramp afstevenende personages in London Fields (1989). En, last but not least, de loopgravenoorlog tussen rivaliserende schrijvers in The Information (De informatie, 1995). Romans vol stilistisch vuurwerk en observaties scherp genoeg om je er lelijk aan te snijden.

Dan zijn er nog zijn memoires, Experience (Ervaring, 2000), Time’s Arrow (De pijl van de tijd, 1991), het enige boek waarmee hij de shortlist van de Booker Prize haalde, of zijn vaak briljante literaire kritieken. ‘En wanneer jij bent verdwenen,’ schreef Amis in zijn zwanenzang aan de lezer, ‘dan komt er misschien ook een einde aan mijn hiernamaals, mijn hiernamaals in woorden.’