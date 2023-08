Gert Verhulst belooft spektakel in musical 40-45: ‘Waarom alleen in sombere termen over de oorlog praten?’

Musical 40-45 gaat over de keuzes tussen goed en fout van twee Rotterdamse broers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beeld PR

Een vliegtuig scheert over het publiek, dat op acht rijdende tribunes plaats heeft genomen, met koptelefoons op hun hoofden. Alles voor een zo intiem mogelijke theaterbeleving. In de flitsende trailer van musical 40-45, over ruim een jaar te zien in een nieuw te bouwen hal in Barneveld, krijgen de aanwezigen op de castpresentatie een korte indruk van het stuk.

Het verhaal gaat over de keuzes tussen goed en fout van twee Rotterdamse broers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een zware stem belooft ronkend: “Een spektakel zoals u nog nooit heeft gezien.”

De makers van de oeroorlogsmusical in Nederland – Soldaat van Oranje – weigeren stelselmatig het woord spektakelmusical in de mond te nemen. “Wij zullen onszelf nooit zo afficheren, daar is deze thematiek veel te serieus en belangrijk voor,” zei producent Fred Boot dit jaar in het AD, toen Soldaat van Oranje 12,5 jaar op de planken stond.

800.000 bezoekers in Vlaanderen

Voor die lange looptijd zou Gert Verhulst zo tekenen, maar de grote baas van het Belgische Studio 100, producent achter 40-45, heeft geen enkele moeite met het woord spektakel. “Ik begrijp werkelijk niet waarom over deze thematiek alleen in donkere, sombere termen gesproken mag worden,” zegt de Vlaming. “Zeker niet als spectaculaire elementen eraan bijdragen dat jongeren van pakweg 12, 13 jaar oud naar dit verhaal getrokken worden.”

Eerder op de middag heeft Verhulst zich al laten ontvallen dat hij het ontnuchterend vindt hoe veel jongeren twijfelen aan het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het idee voor deze musical komt uit het brein van de vroegere baas van Samson, nu hoofdverantwoordelijke bij Studio 100. In Vlaanderen trok de musical bijna 800.000 bezoekers, op een bevolking van zo’n 7 miljoen. Verhulst heeft de stellige overtuiging dat zulke succescijfers ook in Barneveld mogelijk zijn.

“Omdat ik bij de audities al scènes uit de Nederlandse versie gezien heb. En precies op de momenten dat ik bij ons in Vlaanderen kippenvel kreeg, gebeurde dat hier ook met me.”

Soy Kroon (links) en Dorian Bindels spelen de hoofdrollen van twee Rotterdamse broers. De een gaat bij het verzet, de ander steunt juist de bezetter. Beeld PR

Soy Kroon en Dorian Bindels

Bij de audities kwamen Soy Kroon en Dorian Bindels uit de bus als hoofdrolspelers; zij spelen vanaf 21 september 2024 de gebroeders Louis en Dirk Zegers. Een van hen gaat bij het verzet, de andere steunt juist de bezetter. Gaia Aikman (momenteel te zien als Aida in de gelijknamige Disneymusical) en Niniane Everaert spelen hun vriendinnen. Andere acteurs worden later bekendgemaakt.

Kroon en Bindels speelden al eerder samen. In de dramaserie Hoogvliegers waren zij eveneens broers. Kroon: “Maar daarin ging jouw personage vrij snel, eh, nou ja...”

Bindels: “Dood. Tja, dat was niet anders. In dit verhaal houden wij het in elk geval langer vol met elkaar.”

Net als Verhulst hebben de acteurs weinig moeite met de spectaculaire aankleding van het verhaal met serieuze thematiek. Bindels: “We weten allemaal dat het lastig is om jongeren naar het theater te krijgen.”

Kroon: “Zeker omdat we toch moeten concurreren met streamingdiensten en sociale media.”

Bindels: “Als ze hierdoor dan wel kennismaken met theater en cultuur, als dit de prikkel is die ze nodig hebben, dan is dat toch prima?”

Kroon: “Van Gert begrijpen we dat hij na voorstellingen in België hele gezinnen uitvoerig na zag praten over het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Dát willen we bereiken.”

Vliegtuigen en vuur

Voor al het spektakel – de rijdende tribunedelen, de vliegtuigen, vuur dat gebruikt wordt in de voorstelling – hebben de makers een hal van 70 bij 70 meter nodig, die minimaal 20 meter hoog is. Die was niet zomaar beschikbaar, maar evenementenlocatie Midden Nederland Hallen in Barneveld wilde toch al graag uitbreiden. De plannen van Studio 100, met (financiële) steun van Joop van den Ende, gaven het laatste zetje. De komende maanden wordt de hal voor 40-45 uit de grond gestampt, vlak naast de snelwegen A30 en A1.

Het script ligt al klaar. Het is ‘ontvlaamst’ door vertaler en scriptschrijver Allard Blom, in taal en situaties. Blom: “Bedenk alleen maar dat de oorlog in een groot deel van Nederland langer duurde dan in Vlaanderen, dat in 1944 bevrijd werd. Toen moest hier de hongerwinter nog komen.”