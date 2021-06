Gert en Hermien hadden een leven als een volle leesmap

De Gert & Hermien Story, NPO 2

Gert en Hermien, voor Lips zijn het oude bekenden uit de leesmap. De bladen stonden er vol mee in de jaren tachtig en negentig in een lange, lange slipstream van hun hoogtijdagen als zangduo in de jaren zestig. Maar na een ruim anderhalf uur durende documentaire van Hans Heijnen begint het Lips te dagen dat heel Nederland Gert en Hermien toch in de eerste plaats uit de leesmap kende.

Na een snel overzicht van hun muzikale hoogtepunten (Shalalie shalala - Alle duiven op de Dam) werden Gert en Hermien neergezet als hofleverancier van sappige verhalen. De filmtitel De Gert & Hermien Story is treffend gekozen, omdat een Storyverslaggever naast dochter Sandra in de documentaire de belangrijkste verteller is.

Het roddelblad was tientallen jaren kind aan huis. De societyverslaggever geeft grif toe dat hij in de hoogtijdagen zijn ogen had gesloten voor de schaduwkanten in het huwelijk van Gert en Hermien en zo hielp het sprookje van het onafscheidelijke liefdeskoppel in stand te houden.

Vooral Gert was verrekte handig in het zoeken van de publiciteit. Dochter Sandra herinnert zich oude beelden als een geregisseerd toneelstukje van een happy family, terwijl later uitkwam dat Gert zijn handen destijds niet thuis kon houden en zich aan Sandra vergreep.

Toen dat, tientallen jaren later, aan het licht kwam, waren het opnieuw de bladen die smulden. Wat hadden ze toen al niet meegemaakt met de familie? Gert en Hermien waren 17 jaar lang de schutspatroon van de EO tot ze compleet van god los raakten: drank, peppillen en hun dochters poseerden voor Playboy. Toen het huwelijk uit elkaar spatte, haalde dat zelfs het NOS Journaal.

Sandra kreeg het bericht dat haar vader was overleden via ‘de bladen’. Die hadden er garen bij gesponnen tot er niets meer over was van Gert en Hermien.

