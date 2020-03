Gerard zag zijn kind alleen door een verrekijker

Verstoten vaders. Beeld -

Een tv-avondje zonder coronaleed, daar had Lips behoefte aan. Er zit een grens aan de hoeveelheid ingelaste persconferenties, extra journaals en virologen die een mens kan verstouwen. En zo kwam Lips terecht bij de documentaire Verstoten vaders, die deze week op het Movies That Matterfestival zou worden vertoond, ware het niet dat… precies, corona.

Verstoten vaders gaat over drie mannen die hun kind niet meer mogen zien. Jaren geleden klommen lotgenoten van hen in Batmanpakken op gebouwen, om aandacht te vragen voor het onrecht dat veel mannen treft na een vechtscheiding. Sindsdien is de juridische positie van mannen nog niet verbeterd.

Verstoten vaders is dan ook een tranentrekkende documentaire. In de openingsscène staat Gerard met een verrekijker naar een hockeytraining te kijken. Met zijn zoon mag hij al drie jaar niet omgaan, maar hij wil weten hoe de inmiddels 14-jarige jongen eruitziet, en of hij nog de motoriek van zijn vader heeft. Armand wordt door zijn ex beschuldigd van mishandeling en van seksueel misbruik, om ervoor te zorgen dat hij zijn dochter niet kan zien. En de dochter van Deepak werd, de weinige keren dat ze bij hem mocht zijn, door haar moeder uitgerust met afluisterapparatuur, zodat iedere huilbui als munitie kon dienen in de rechtszaal.

De documentaire is een mokerslag: de wanhoop van de mannen, de beelden van lege kinderkamers, de machteloosheid na de zoveelste procedure. Deepak: “Je bent overgeleverd aan instanties die als uitgangspunt hebben dat een kind bij de moeder hoort te zijn.”

Verstoten vaders is duidelijk vanuit één perspectief gemaakt, dat van de vader. Een van hen, Armand, kent ook de andere kant: zijn vader werd van hem weggehouden. Het gesprek dat hij daarover met zijn moeder heeft was het ongemakkelijke en droevige hoogtepunt van de film.

