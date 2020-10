Geraldine Kemper: ‘Je moet altijd ‘nee’ kunnen zeggen, ook als je al in bed ligt’

Geraldine Kemper: ‘Iedereen kent wel iemand die te maken heeft gehad met seksueel geweld.’ Beeld Linda Stulic

Ze was nog te zien bij de live-shows van The Voice of Holland en presenteerde Expeditie Robinson NL vs BE. Maar achter de schermen werkte Geraldine Kemper (30) intussen al sinds oktober vorig jaar aan haar eerste grote programma sinds haar overstap vorig jaar van BNNVara naar RTL4.

Beau van Erven Dorens zag in Kemper de perfecte presentator voor een nieuw programma over seksueel geweld van zijn productiemaatschappij Kale Jakhals Producties, die eerder verantwoordelijk was voor maatschappelijk betrokken programma’s als Het Rotterdam Project en De Sleutel. “Ik had de overstap nog maar net gemaakt toen Beau mij vroeg. Hij wil zich hard maken voor het onderwerp en zag mij dit wel doen, wat ik als een groot compliment beschouw. We kregen alle tijd om het te maken, dat was heel prettig en ook echt nodig bij dit onderwerp,” vertelt de presentatrice over de telefoon, vanuit haar huis.

In Nederland hebben een op de vijf vrouwen en een op de zestien mannen te maken gehad met seksueel geweld, variërend van verkrachting tot jarenlang misbruik. Schrok u van die cijfers?

“Ik heb met Tim Hofman een programma voor BNNVara gemaakt, Verkracht of niet?, en een programma over seksueel misbruik, Misbruikt. Ik wist daardoor al het een en ander over het onderwerp, maar het blijven een schokkende cijfers. Het betekent dat iedereen wel iemand kent die te maken heeft gehad met seksueel geweld, dat vind ik wel heftig.”

Er rust nog een groot taboe op seksueel geweld.

“Het is niet iets waar mensen graag over praten. De redactie heeft zes vrouwen bereid gevonden die hun verhaal durven te delen op televisie, maar daar ging een lange zoektocht aan vooraf. Ik krijg nu berichtjes van mannen die zich afvragen waarom er geen mannen in het programma zitten, want zij hebben ook met seksueel geweld te maken. Daar hebben we ook zeker naar gezocht, maar de mannen die we vonden, wilden uiteindelijk niet met hun verhaal op tv; het taboe onder mannen lijkt nog groter.”

Wat was voor u de grootste eyeopener?

“We doen nog te vaak aan victim blaming door naar verklaringen te zoeken. ‘Hoezo was je nog zo laat op straat?’ Of: ‘Waarom ben je meegegaan met die gasten?’ Ik heb door dit programma geleerd dat het trauma alleen maar groter wordt door zo te reageren. We zouden al zo veel stappen kunnen maken door te luisteren als iemand open over seksueel geweld durft te vertellen. Bied een luisterend oor in plaats van te veroordelen.”

“De maatschappij als geheel zou er veel meer over moeten praten, thuis en op school. Leer jonge kinderen al dat ze de baas zijn over hun eigen lichaam. Op YouTube staat een heel goed filmpje getiteld Tea Consent, waarbij op een heel simpele en effectieve manier wordt uitgelegd waarom seks net zoiets zou moeten zijn als samen een kopje thee drinken. Je doet het alleen maar als je daar allebei zin in hebt. Dat filmpje zouden ze op alle scholen moeten laten zien. Je moet altijd ‘nee’ kunnen zeggen, ook als je al in bed ligt, ook binnen een relatie; altijd. Maar dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan, Eigenlijk is het niet alleen een kwestie van ‘nee’ zeggen, maar ook en vooral van allebei ‘ja’ zeggen”.

Bent u goed in het aangeven van grenzen?

“Ik kan dat zelf tegenwoordig wel goed. Als mannen met me op de foto willen en in mijn kont knijpen, loop ik meteen weg. Ik heb ook wel eens een biertje over iemand heen gegooid. Je moet gewoon nooit zomaar aan iemand zitten. Al is wat ik op dat gebied heb meegemaakt in geen enkel opzicht te vergelijken met wat de vrouwen in het programma hebben meegemaakt. Ik heb geleerd ‘nee’ te zeggen tegen dingen die me alleen maar stress opleveren, zoals spreken voor grote groepen. Dat doe ik niet meer.”

U bent de vrouwen nog een jaar lang blijven volgen, hoe is het nu met ze?

“Heel goed. Sommigen hebben nog wel flinke tegenslagen gehad, maar ze staan alle zes nu compleet anders in het leven. Ze laten zich niet meer beperken door het trauma van het seksuele geweld en hebben tijdens de therapie enorme stappen gemaakt. Ze zijn geen slachtoffers of overlevers, maar strijders. Laatst waren ze voor het eerst in maanden weer samen, voor de viewing van het programma, het maakte me emotioneel iedereen weer te zien en te zien dat het zo veel beter met ze gaat dan toen we elkaar een jaar geleden leerden kennen. Ik ben echt ongelooflijk trots op ze.”

Wat hoop je met het programma te bereiken?

“Dat het onderwerp bespreekbaar wordt en dat we met z’n allen anders over seksueel geweld gaan praten. Het zou mooi zijn als er door het programma een beweging op gang komt. Dat er meer over gesproken gaat worden, op scholen, thuis, in de sociale media. Net als bij #metoo. Aan het einde van elke aflevering komt het nummer in beeld van het Centrum Seksueel Geweld, opgericht door psycholoog Iva Bicanic, die ook meewerkt aan het programma. We hopen dat iedereen die te maken heeft met seksueel misbruik, voortaan 0800 0188 belt. Het moet net zo bekend worden als 112.”

Sinds september krijgen de slachtoffers van seksueel geweld het eigen risico geheel vergoed. Beter laat dan nooit?

“Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Het is toch absurd dat dit eerst niet zo was! Durfde je hulp te zoeken als slachtoffer, dan zat je vervolgens ook nog met de kosten voor medische en psychologische hulp.”

U was de laatste tijd minder vaak op tv te zien, heeft u weleens getwijfeld aan uw overstap naar RTL?

“Totaal niet. Ik was klaar voor iets nieuws, de tijd was rijp. Het was natuurlijk wel een raar eerste jaar. Er zouden pilots worden gedraaid. Die werden afgeblazen vanwege corona. En ik was het afgelopen jaar bezig met dit programma, waar ik lang niks over mocht zeggen. Er komen twee nieuwe programma’s aan, waar ik helaas nog niks over kwijt mag. Ik heb niet stilgezeten, al lijkt dat misschien zo.”

Mist u het reizen?

“Ik heb wel gereisd, binnen Europa, naar veilig gebied, en veel in Nederland. Ik heb kamperen herontdekt; lekker met de tent, wakker worden in de natuur. Dat kneuterige vind ik geweldig! De afgelopen zes jaar was ik elke zomer onderweg voor werk, heel hectisch. Tijdens corona heb ik meer tijd geïnvesteerd in mezelf, meer een dagritme ontwikkeld. Dat was totaal afwezig. Maar ik mis vooral de vrijheid om elk moment ergens heen te kunnen gaan. Dit weekend bijvoorbeeld zou ADE zijn geweest. Lekker dansen tot de ochtend. Dat mis ik.”

Hoe investeerde u die tijd in uzelf?

“Ik ben veel gaan sporten, bij mij om de hoek op de Wallen, waar opeens niemand was. Ik heb mijn buren beter leren kennen, ik woon echt in een gezellig buurtje. Thuis uitgebreid koken ben ik gaan doen: jakobsschelpen op de dinsdagavond. Samen met een vriendin, m’n coronabuddy, heb ik veel pyjamaparty’s gehouden. Ik ben gezonder gaan leven, een pluspunt. Hoewel… ik heb de helft van alle speciaalbiertjes van Sterk inmiddels wel geproefd, haha!”

Geraldine en de vrouwen, RTL 4, zondag, 21.20 uur.