Ger Thijs (1948-2023): gepassioneerd toneelschrijver die de mooiste literatuur naar het theater vertaalde

Ger Thijs was acteur, schrijver, regisseur en een van de belangrijkste toneelschrijvers van Nederland. Een gepassioneerd lezer, die zijn eigen stukken, maar ook grote Nederlandse literatuur, naar het toneel bracht.

Ger Thijs had een feilloos gevoel voor theater over theater, toneelstukken over het toneelvak. Zo schreef hij het stuk Roem, over de invloed van bekendheid op acteurs, dat Victor Reinier en Renée Soutendijk speelden. Maar hij schreef ook Het licht in de ogen, speciaal voor actrice Annet Nieuwenhuijzen, een van de grande dames van het Nederlandse toneel van afgelopen decennia. Het was een stuk over een man (Hans Croiset) en zijn echtgenote, die allebei in een ver verleden gevierde toneelspelers waren. En hij schreef Oude meesters, een stuk over twee kibbelende oude acteurs op hun retour, broers, gespeeld door coryfeeën Bram van der Vlugt en Joost Prinsen.

Opgeleid tot acteur (al maakte hij de Toneelacademie in Maastricht nooit af), was Thijs toneelspeler, schrijver én regisseur. Hij leefde voor het theater, zegt theaterproducent Arjen Stuurman, met wie Thijs bijna twintig jaar samenwerkte, nadat hij eerst jaren bij gesubsidieerde gezelschappen als Toneelgroep Theater en Het Nationale Toneel had gewerkt. De twee vonden elkaar in hun liefde voor toegankelijk theater van hoge kwaliteit.

Thijs hield van literatuur en las ongelooflijk veel, zegt Stuurman. En hij begreep hoe je een geweldig boek naar het theater kon vertalen. Succesvolle boekbewerkingen als Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden (2018-2019, regie Ger Thijs) en Heeren van de thee van Hella Haasse (2009-2010, een bewerking van Thijs) trokken in het hele land literatuurminnend publiek.

Hij maakte ook bewerkingen van Karakter (Bordewijk) en De donkere kamer van Damokles (W.F. Hermans). Geen gemakkelijke opgave, want de bewerker moet schrappen in het boek dat hij zo bewondert. “Elke bewerking is een strijd met de schrijver,” zei Thijs daarover ooit in dagblad Trouw.

Serieus en teruggetrokken

Zijn eigen stukken worden nog altijd in binnen- en buitenland gespeeld. Vooral zijn toneelstuk De Kus, in Nederland in 2011 opgevoerd door acteurs Huub Stapel en Carine Crutzen, waarin twee ex-geliefden het hele stuk lang praten, is internationaal nog altijd een kaskraker. El Beso heet het in Spanje, of The Kiss in Engeland. “Een groot commercieel succes,” aldus Stuurman. In 2017 werd hij vanwege zijn inspanningen voor het theater geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Normaal gesproken zou Stuurman een schrijver niet ook laten regisseren. Maar in het geval van Thijs, zag Stuurman dat anders. “Ger kon het allemaal. Hij kon acteren, schrijven én regisseren. Hij was zo gepassioneerd.”

Hoewel Thijs op veel plekken werkte, was hij een teruggetrokken, serieuze man. “Een man van kwaliteit, maar niet in het middelpunt van de belangstelling,” zegt Stuurman. De laatste jaren leed hij aan parkinson en kon hij niet meer werken; hij overleed op 6 februari. Thijs woonde in Amsterdam en laat een vrouw en dochter achter.