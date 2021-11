Georgina Verbaan stapte in glanzend astronautenpak door een graanveld

Ben ik hier alleen? NPO 3 Beeld NTR

Als er meer is tussen hemel en aarde, dan staat Georgina Verbaan het met open armen op te wachten. Voor de nieuwe serie Ben ik hier alleen? verdiepte ze zich in de mogelijkheid dat buitenaards leven bestaat. In haar ‘spaceship camper’ trok ze langs plekken in Europa waar ufo’s zijn gemeld. Dat is nog actueel ook, want tijdens corona nam het aantal ufo-meldingen snel toe.

Georgina sprak erover met een heus ufo-meldpunt en in Borculo trof ze een van de twee vissers die in 2014 een zeppelinvormig licht zagen opdoemen boven hun dobbers. Net toen ze hun camera wilden pakken, werden ze in het gras gedrukt en was het object verdwenen – een kras verhaal.

Het NPO 3-programma werd neergezet als een ode aan de verbeeldingskracht. Waarom verliezen we na onze kindertijd het vermogen om onszelf te verwonderen? In één moeite door schaarde Georgina haar belangstelling voor het buitenaardse tussen de grote vragen des levens: “Waar ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Waarom zijn we hier op aarde? Is er een God? Zijn we hier alleen?”

Dat was filosofisch en mooi, maar even later stapte ze dan weer in een glanzend astronautenpak door een graanveld en hield ze hardop rekening met de mogelijkheid dat de aliens al onder ons zijn. Je kunt nooit weten. “Ze hebben zich nog niet gepresenteerd.” Ook bij haar was de opwinding groot toen een zoeklicht verscheen aan de horizon boven Borculo, maar dat was bij nader inzien de discoverlichting van de dorpskroeg.

Lips tuurde over haar schouder mee naar de horizon, maar maakte zich als doorgewinterde tv-kijker geen illusies. Een beetje intelligente beschaving die zich aan de mensheid wil presenteren zou dat toch zeker op primetime doen bij CNN of de BBC, en niet laat op de avond op NPO 3 bij Georgina Verbaan.

