Generaties komieken zijn schatplichtig aan Terry Jones (1942-2020)

Acteur, schrijver, historicus en regisseur Terry Jones is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enige jaren aan dementie.

Zijn beroemdste rol staat liefhebbers wereldwijd nog levendig voor de geest. Mr. Creozote, letterlijk tonnetjerond, waggelt een restaurant binnen. Tegen de kruiperige ober John Cleese: “You better get a bucket.”

Na een misselijkmakende hoeveelheid voedsel is er, na enig aandringen, nog plek voor één, tiny little, mintchocolaatje.



Even later ontploft acteur Terry Jones. Het hele restaurant zit onder, inclusief de andere gasten.



Het oeuvre van Monty Python kent vele, vele hoogtepunten, maar deze scène uit The meaning of life hoort zeker tot een van de meest iconische.

Ander hoogtepunt: in Life of Brian kijkt Jones, als moeder van Brian, uit het raam en ziet een steeg vol volgelingen van haar zoon: “He’s not the messiah, he’s a very naughty boy!”

Hij speelde op een orgel van levende muizen, verkocht bonbons gevuld met kikker, kleintjes maar, en zei af en toe ‘And now for something completely different’, zittend achter een orgel, in zijn blote kont.

De lijst is eindeloos. Een aaneenschakeling van ontregelend, volstrekt absurdisme.

Zelf zei Jones, mede-oprichter van Monty Python, daar in 1998 over: “We probeerden onvoorspelbaar te zijn en niet in een genre te passen. Onze humor moest niet te benoemen zijn. Maar het feit dat het woord pythonesque in de Oxford English Dictionary is opgenomen, laat wel zien hoezeer we hebben gefaald.”

Generaties komieken

Terry Jones werd in 1942 geboren in Colwyn Bay, Wales, als zoon van een bankbediende, maar groeide op in het Engelse Surrey. Hij ging naar Oxford om Engelse literatuur te studeren. Daar speelde hij in de Oxford Revue met Michael Palin. Na zijn studie schreef hij voor tv-shows als The Frost Report en The complete and utter history of Britain.

In 1969 sloten Jones en Palin aan bij het Cambridgedrietal Eric Idle, Graham Chapman en John Cleese en, aangevuld met de Amerikaanse illustrator Terry Gilliam, maakten ze tot 1974 de BBC-sketchshow Monty Python’s Flying Circus, de reeks waaraan hele generaties komieken sindsdien schatplichtig zijn.

Jones was tevens regisseur van de succesvolste films van Monty Python: Monty Python and the Holy Grail (1971), Life of Brian (1979) en The meaning of life (1983).

Na Monty Python regisseerde hij nog films als Erik the Viking met Tim Robbins en maakte hij historische tv-series zoals Crusades, Medieval Life en Barbarians. Ook schreef hij kinderboeken.

Maffe aliens

Zijn laatste film was Absolutely anything, een komedie met Simon Pegg en alle nog levende leden van Monty Python als maffe aliens. De carrière van Jones had een waardiger einde verdiend.

Zijn leven ook. Jones werd in 2016 gediagnosticeerd met frontotemporale dementie, een zeldzame vorm die hem beroofde van zijn vermogen te schrijven en spreken. Hij overleed maandag in het bijzijn van vrouw en kinderen.

In een interview in Trouw in 1995 vertelde Jones hoe hij het mooiste compliment ooit kreeg van een lerares van een middelbare school. “Zij vertelde dat ze sinds Python een verandering onder haar leerlingen bespeurde. Vóór Python populair werd, onderscheidden de jongens zich door zo stoer mogelijk te doen, daarna ging het er ineens om wie de grappigste van de klas was. Als Python dat veroorzaakte, heeft het werkelijk iets bereikt.”

Mooi. And now...fuck off.