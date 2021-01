Generatie Z is genderfluïde icoon kwijt

Peter (links) en Harry Brant in 2016 bij de presentatie van hun make-uplijn in de Mac Pro Store in New York. Beeld Getty images

De modewereld is nog nauwelijks ­bekomen van de dood van het geliefde Britse model Stella Tennant (50), die zichzelf na jaren van depressies kort voor kerst van het leven beroofde, of er valt alweer een leven te betreuren: dat van Harry Brant.

Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar in de New Yorkse kunst- en modescene kent iedereen hem als de jongste van de gezegende Brant Brothers. Ook wel Little Lord Fauntleroy genoemd, naar het kinderboek over een aristocratisch jochie, met illustraties die ruim een eeuw geleden de trends in mannenmode zetten.

Ook Harry was, met zijn onafscheidelijke broer Peter junior (27), een trendsetter met zijn gedurfde, androgyne uiterlijk. Als kleuter ­verscheen hij als dandy in Dolce & Gabbana op premières van Star Wars en Disney. Hij was op billboards door heel Amerika te zien in een campagne van GAP. Later liep hij als model shows voor Balmain in Parijs en figureerde hij in een editorial voor Vogue Italia.

Generatie Z

In 2015 lanceerden de broers de eigen make-up- en huidverzorgingslijn Brant Brothers, een tijdelijke collab met Mac Cosmetics. Vorige maand postte hij op zijn sociale media een foto waarop hij schittert als het gezicht van de golden velvet lipstick van Perfect Diary make-up, het jonge Chinese merk dat zich in korte tijd heeft weten op te werken tot de top 3 (met Huawei en Li-ning) van meest geliefde merken bij China’s Generatie Z.

Op hun 12de en 14de waren de gebroeders Brant al kind aan huis in het New Yorkse nachtleven, voorzien van highlighter, mascara, eyeliner en een toefje lipgloss. Peter: “Ik stal uitnodigingen van mijn ouders, want die gingen toch nooit ergens heen. Ik heb dezelfde naam als mijn vader, dus belde ik met: ‘Hallo, Peter Brant plus drie.’ Dat werkte.”

Harry was de meest uitgesprokene en experimentele. Hij verscheen ook vaak overdag met metallic cat eyes en rouge. Veel van zijn vrienden, vertelde hij bij de lancering van de make-uplijn, hadden stiekem concealer en founda­tion in een badkamerlade, zogenaamd vergeten door een vriendin. Aparte make-up voor mannen en vrouwen vond hij onzin. Het geheim van een succesvolle make-uplijn die ook mannen kan bekoren, schuilde volgens hem in de verpakking. Die was nog te vaak alleen op vrouwen gericht. “Guys aren’t going to go out and buy ­Nicki Minaj’s lipstick, even if it works on men.”

Op zijn 8ste legde Harry Brant ’s ochtends al outfits klaar voor zijn moeder Stephanie Seymour, bijvoorbeeld een vintage Dior couturejurk uit 1955, met accessoires en make-upkeuze en al. Ook dook hij in modegeschiedenisboeken en converseerde hij tijdens diners mee met ‘ome’ Azzedine Alaïa, en kunstenaars van het kaliber Maurizio Cattelan en Jeff Koons. Hij was dan ook opgegroeid in galeries en bij mode­shoots, met Basquiats en Warhols boven zijn wieg, met modellen Naomi Campbell en Linda Evangelista als peettante. Hij was bevriend met Bella Hadid, Kendall Jenner én – verrassend – Courtney Love, zijn vriendin in slapeloosheid. “We appen veel ’s nachts, zij is de enige die dan ook wakker is.”

Trophy Wife

Het gezin verdeelde zijn tijd tussen een appartement in Manhattan en een tot de nok met kunst gevuld landgoed net buiten de stad in Greenwich, Connecticut. Vader Peter Brant bezit, naar wordt gezegd, de grootste verzameling moderne kunst in Amerika. Het zijn minstens duizend stuks, waaronder Julian Schnabels, Richard Serra’s en Cattelans satirische buste Trophy ­Wife, waarvoor Seymour model stond in opdracht van haar echtgenoot. In de tuin van de Brants prijkt Puppy, de 12 meter hoge, met bloemen versierde metalen hond van Jeff Koons, een replica van de versie die het Guggenheim in Bilbao kocht.

In 2002 poseerde Seymour, een favoriet van Versace en ex van Axl Rose (ze figureert in de ­videoclip November Rain), in bikini, liggend ­bovenop Puppy, voor fotograaf Juergen Teller. “We wake up and see beauty everywhere,” zei Harry Brant over zijn ouderlijk huis in een interview met Vanity Fair. Hij kende niet anders.

In 2012 kopte The New York Times een artikel over de broers met ‘The New Princes of the City (There’s Even a Harry)’. Ze werden beschouwd als Manhattan Royalty. Hun status was ver­gelijkbaar met die van Paris en Nicky Hilton, maar de broers voegden er hersens en klasse aan toe. Ze waren zo gewild voor feesten dat Harry op een gegeven moment opmerkte: “Als mensen me voor de zoveelste keer vragen wat ik doe, antwoord ik vanaf nu alleen nog maar met: icoon.” Er waren ook tegenvallers: een bezoek aan het fondsenwervingsgala Met Ball liep mis. De twee hadden er willen arriveren in een gouden Rolls-Royce, vergezeld van een babypanter met een halsband vol diamanten.

Oscar Wilde

Al die rijkdom had zijn sporen nagelaten. Op zijn derde, op de set van een Victoria’s Secrets moederdagreclame, klaagde Harry al over de service en stuurde iemand de deur uit om een bagel en een croissant voor hem te kopen. Toch was hij geenszins een losbol. Hij citeerde graag Oscar Wilde en als tiener schreef hij al een column voor Interview magazine, het tijdschrift waarvan zijn vader eigenaar is. Recent was hij begonnen met grote interviews, onder meer met kunstenaar Kenny Scharf.

Binnenkort zou hij een grotere creatieve rol bij het blad krijgen, maar het mocht niet zo zijn. Na een jarenlange drugsverslaving, sloeg het noodlot zondag 17 januari toe en werd de jonge Brant dood gevonden na een onbedoelde overdosis medicijnen. Enkele dagen voordat hij – wederom – naar een ontwenningskliniek zou gaan.

Een veelbelovende carrière van iemand met een buitengewoon oog voor esthetiek, in de knop gebroken. Ook zijn laatste snapshot, genomen op de dag van zijn dood, lijkt zo uit Vogue Italia te komen. Hij ligt op een gebloemd tapijt met socialite Gaia Jacquet-Matisse (achter-, achterkleindochter van de Franse impressionist), beiden gehuld in bijpassende, bordeauxkleurige fluwelen outfits.

Zijn familie, inclusief zusje Lilly en halfbroer Dylan (uit Seymours eerste huwelijk) noemen hem in een verklaring ‘a true angel of light, an extraordinarily unique soul unlike any who have come before’. De Italiaanse ontwerper Giam­battista Valli hield het in een eerbetoon op ‘an ­extra-ordinary creature’.

Zeg dat wel. Moge het een kleine troost zijn dat Harry Brant op zijn 24ste al meer spannends had meegemaakt dan waar menig influencer zelfs maar van durft te dromen. Een kleine greep: op zijn 16de in Yves Saint Laurent mét smokey eyes een van de sterren van het Met Ball, vakanties van 300.000 euro met Kate Moss en Claudia Schiffer op een luxejacht in Frankrijk. En de topper: op een vlot in de ­Bahama’s, door een losgeschoten touw afdrijvend naar zee, gered door een hysterisch peddelende ­Naomi Campbell in een kano.