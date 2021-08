Genderneutrale Gouden Kalf leidt tot woede en begrip, net als in het bredere debat

Een grote versie van het Gouden Kalf wordt door de binnenstad van Utrecht gereden. Beeld Hollandse Hoogte/Sander Koning

De belangrijkste filmprijzen in Nederland, de Gouden Kalveren, worden niet meer apart uitgereikt aan acteurs en actrices, maar de prestaties van alle acteurs (m/v/x) worden op één hoop gegooid, zo is gisteren aangekondigd. Volgens NFF-directeur Silvia van der Heiden speelt de discussie over genderinclusiviteit al jaren binnen de nationale en internationale film- en beeldsector en ‘beweegt het NFF mee met de tijdgeest’.

Dit jaar besloot ook het filmfestival van Berlijn geen onderscheid meer te maken tussen acteerprestaties op basis van geslacht. Bij belangrijke muziekprijzen, zoals de Grammy’s, geldt al jaren geen verschil tussen mannen en vrouwen: wie het beste liedje of beste album van het jaar heeft gemaakt, staat los van het geslacht van de maker.

Al langer zo

Bij de Gouden Kalveren gold het onderscheid alleen voor acteurs en niet voor regisseurs, cameralieden of mensen in de montage. Waarom dan wel voor acteerprestaties, was de gedachte van het NFF.

Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter van ACT acteursbelangenvereniging, kan zich vinden in het besluit. “ACT ziet graag brede representatie van acteurs. De prijzen zijn daar een belangrijke schakel in. (...) Deze nieuwe indeling vormt een eerste stap op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit.”

Maar lang niet iedereen is blij met de wijziging, die er onder meer toe leidt dat er één Kalf minder te vergeven valt. “Van de zotte en om van te kotsen,” vindt Huub Stapel, die in 1995 de prijs won voor zijn rol in De Partizanen. Hij omschrijft de beslissing als ‘modieus gedoe’. ‘Absolute groteske flauwekul,’ noemt Jeroen Krabbé het. Acteur Yorick van Wageningen heeft zelfs zijn lidmaatschap opgezegd van de Nederlandse Academy, de organisatie van filmprofessionals die stemt bij de Kalveren.

Identiteitspolitiek

Van Wageningen laakt met name de timing: “De hele cultuursector is het afgelopen anderhalf jaar vermoord. Tienduizenden makers staat het water aan de lippen. En uitgerekend op dit moment nemen jullie zonder ledenraadpleging een beslissing op basis van buitengewoon geladen identiteitspolitiek.”

Volgens het NFF zorgt het samenvoegen van acteurs en actrices er niet voor dat vrouwen minder kans maken op een Kalf. ‘De mensen die stemmen voor de nominaties en winnaars zijn filmprofessionals. We vertrouwen erop dat zij kijken naar wie het vak het beste uitoefent en niet naar gender,’ schrijft de organisatie op haar website.