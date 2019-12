Gemeenteraad wil tussenhandel museumtickets onderzoeken

Wethouder Touria Meliani van cultuur. Beeld ANP

Het voorstel om dit fenomeen te onderzoeken kon op een ruime meerderheid rekenen in de raad, zo bleek tijdens de behandeling van het Kunstenplan 2021 – 2024. Via dit omvangrijke besluit wordt jaarlijks zo’n 134 miljoen euro Amsterdamse kunstsubsidies verdeeld onder de cultuurinstellingen in de stad. De raad besloot onder meer, tegen het advies van cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) in, om debatcentrum De Balie onder te brengen in de A-bis, de selecte groep van bijzondere cultuurinstellingen die speciale aandacht krijgen van het stadhuis.

Representatie

Verder bleven de plannen van Meliani grotendeels intact, onder meer de nieuwe verplichting voor cultuurinstellingen om bij hun subsidieaanvraag ook een diversiteitsplan aan te leveren. De wethouder wil dat de kunst- en cultuursector meer gaat programmeren voor een divers publiek, zoals jongeren of Amsterdammers met een migratie-achtergrond. Meliani zei dat deze verplichting een ‘essentieel onderdeel’ wordt van de aanvraag voor musea en instellingen om überhaupt voor gemeentelijke subsidie uit het kunstenplan in aanmerking te komen. “De culturele instellingen moeten een goede representatie zijn van de stad.” Het was voor VVD, FvD, CDA en de Partij van de Ouderen een belangrijke reden om tegen het Kunstenplan te stemmen.

Tussenhandelaren

Op voorspraak van D66 moet Meliani ook gaan onderzoeken wat het effect is van tussenhandelaren op de verkoop van museumtickets. Op diverse websites en bij sommige cruisemaatschappijen worden toegangskaarten aangeboden voor dezelfde prijs als bij een museum. Volgens D66-raadslid Marijn Bosman betekent dit dat musea de kaarten goedkoper aanbieden aan handelaren, die het prijsverschil als marge in hun zak steken. “Wederverkopers keren marge uit aan henzelf, op die manier wordt eigenlijk subsidiegeld doorgegeven,” zegt Bosman. D66 wil dat dit alleen wordt toegestaan als de bulkverkoop van tickets een maatschappelijk doel heeft, zoals aan groepen scholieren.