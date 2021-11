Gelukkig, er is ook nog troostende tv met Paul Haenen

De bodem van het zwembad robotstofzuigen in Volle Zalen. Beeld AVRO TROS

Met alle berichten over stijgende besmettingscijfers die ook weer voor de zoveelste keer in alle talkshows werden becommentarieerd had Lips vooral behoefte aan TroostTV. Een eeuwigheid geleden, aan het begin van de pandemie, werd die term in DWDD gemunt door Paul Haenen. DWDD is allang weer verleden tijd, maar corona nog lang niet, dus zorgt Paul Haenen op YouTube nog steeds voor TroostTV. En omdat Cornald Maas voor Volle Zalen op bezoek ging bij Paul Haenen bleef Lips graag bij dat programma hangen.

Dat Maas afreisde naar zonnig Zuid-Frankrijk hielp ook om de novemberdepressie te verdrijven.

De 75-jarige Haenen is al bijna vijftig jaar samen met zijn partner Dammie van Geest en ze hebben ook al dertig jaar een huis in de Provence. Veel Franse kennissen hebben ze daar niet: “De Fransen houden afstand en wij ook. Ze kennen ons in de cafés en daar zijn ze heel hartelijk – vanwege de omzet,” grapt Haenen.

In hun tweede huis nemen ze gezellig met zijn tweetjes een preek van dominee Gremdaat op, Dammie achter de camera. Het is half juli, midden in Dansen met Janssenpiek, dus oppert Gremdaat opgewekt een complottheorie over de regering. Nadat de video is gepost volgen de levensgenieters vanaf hun terras hoeveel views hij al heeft gehad.

Cornald Maas wordt ook aan het werk gezet. Hij moet Haenen meehelpen de bodem van het zwembad schoon te maken met een stofzuigerrobot. “Samenwerken, net als Bert en Ernie,” aldus Haenen, die al decennia de stem van Bert verzorgt in Sesamstraat.

Dat Maas naar Frankrijk was afgereisd vanwege de nieuwe show van Haenen, Haenen brengt vreugde, was eigenlijk maar bijzaak. Maar Lips vond het een vreugdevol halfuurtje TroostTV.

