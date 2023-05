Gelukkig breide Nadia Moussaid al na drie kwartier een eind aan haar eerste praatprogramma

Beeld VPRO

Tja, wat moest Lips hier nu van vinden? Om te lachen was het in ieder geval niet. Bloedserieus, bleek de eerste aflevering van Nadia. Bloedserieus en, Lips probeert positief te blijven, allesbehalve spannend.

Waar eerst Khalid & Sophie de avond aftrapten, heeft nu Nadia Moussaid het voor het zeggen. Met een praatprogramma: een talkshow maar dan zonder BN’ers. Hulde voor het idee, maar tot onderhoudende televisie leidde het niet. Integendeel. Een uur lang, was aangekondigd, maar gelukkig breide Moussaid er na drie kwartier een einde aan. Lips bleef murw achter, lamgeslagen door zoveel gebrek aan creativiteit.

Aan het onderwerp lag het niet: armoede in Nederland is een belangrijk thema waarover door de mensen die het beter hebben getroffen regelmatig te makkelijk wordt gedaan. Het is goed dat Moussaid er aandacht aan besteedde. Maar over de manier waarop zijn vraagtekens te plaatsen: een lange reeks van studiogasten over de invloed van armoede op hun leven.

Retrodecor

In een retrodecor in okergele steunkleuren dat de VPRO misschien nog had liggen uit de jaren negentig beperkte Moussaid zich tot vragen waarop ze de ontkennende antwoorden al wist. “Konden jullie de verwarming deze winter aanzetten?” Of: “Hebben jullie drie maaltijden per dag?” En omdat niet-bekende Nederlanders niet in soundbites spreken: “Je voelde je schuldig dus?” Allemaal even ellendig, maar geen enkele oplossing. Voor iets dat werd gepresenteerd als verdiepend was het uitgesproken oppervlakkig. “Jeetje,” zei Moussaid. Een miljonair die het allemaal niet had meegezeten, vond dat de ambtenaren die zijn vangnet vasthielden beter in het bedrijfsleven konden gaan werken.

Nadia is Rondom Tien, maar dan iedere dag en om zeven uur. En nog een beetje muffer. Lips vreest voor de toekomst. Tienerzwangerschappen, gameverslaving, wel of geen vlees: het gaat ongetwijfeld allemaal aan de orde komen. Dit soort onderwerpen verdient meer dan alleen empathie.

