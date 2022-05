Geloven ze in het Vaticaan in zonnebrandcrème, vroeg Lips zich opeens af

Zo'n zestigduizend pelgrims waren in de brandende zon bijeengekomen voor de heiligverklaring van Titus Brandsma. Beeld KRO-NCRV

Nog nauwelijks bekomen van het Songfestival stond zondagochtend vroeg het volgende Italiaanse spektakelstuk alweer op het programma: de heiligverklaring van Titus Brandsma. Wie dacht dat het ESF in Turijn een uitbundige verkleedpartij was, rekende buiten het ‘belevenement’ dat zondagochtend in Rome plaatsvond, waar zo’n zestigduizend pelgrims in de brandende zon bijeen waren gekomen.

Geen idee wat het standpunt van de rooms-katholieke kerk is over zonnebrandcrème, maar over huidkanker houden ze er curieuze opvattingen op na. Ga maar na: Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard vanwege zijn dappere verzet tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, tot hij in 1942 overleed in Dachau. Tot dusver weinig opmerkelijks, ere wie ere toekomt.

Maar om iemand heilig te laten verklaren is een wonder nodig. En toen was er in 2004 een Amerikaanse pater met een melanoom. Die bad tot Brandsma, hield een stukje stof van het habijt van de Fries tegen zijn hoofd en weg was de kanker. Artsen van het Vaticaan onderzochten de zaak en stelden vast: ja, dit was een wonder, en zo werd Brandsma zondag uitgeroepen tot Sint-Tinus.

KRO-NCRV pakte flink uit met een drie uur durende live-uitzending, waarbij geschakeld werd tussen het cultuurhistorisch centrum in Bolsward en het Sint-Pietersplein in Rome. Het was een ‘historische dag’, zei presentator Leo Fijen. “De Friezen hebben voortaan een voorspreker van god die ze aan kunnen spreken in hun eigen taal,” stelde theoloog Susan Boukema-Koopman vast.

De beeldregie van het Vaticaan was indrukwekkend als altijd, er werd gezongen en gebeden dat het een lieve lust was en de paus brabbelde iets onverstaanbaars. Net als de avond ervoor leek er maar geen einde te komen aan het spektakelstuk, maar in tegenstelling tot Laura Pausini hield Franciscus het wel vol. Lips sloeg het allemaal verwonderd gade. Rare jongens, die Romeinen.

