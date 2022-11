Geloofsstrijd in historisch drama The Wonder blijft fascineren

Kíla Lord Cassidy als Anna O'Donnell, Tom Burke als Will Byrne, en Florence Pugh als Lib Wright. Beeld AIDAN MONAGHAN/NETFLIX

“De personages geloven in dit verhaal, en we nodigen u uit dat ook te doen.” Zelden kondigt een film zo expliciet zijn thematiek aan als Sebastián Lelio’s The Wonder. In de openingsscène spreekt actrice Niamh Algar de kijker rechtstreeks toe, wel in kostuum maar nog niet in haar rol, vanaf de set van de film. Geloven, daar gaat het om.

De film eindigt ook weer op die filmset, maar vertelt daartussenin meer rechtdoorzee zijn verhaal. Dat is gebaseerd op de gelijknamige historische roman van Emma Donoghue, die met Lelio en toneelschrijver Alice Birch ook het scenario voor de film schreef.

In 1862 wordt de Engelse verpleegster Lib Wright (Florence Pugh) naar het platteland van Ierland ontboden. Een commissie van oude mannen heeft haar ingehuurd om te waken over de elfjarige Anna (Kíla Lord Cassidy), die al wekenlang geen hap heeft gegeten maar desondanks kerngezond lijkt.

Twijfels

Anna’s ouders en de andere inwoners van het afgelegen, streng gelovige dorpje zien een wonder. De wetenschappelijk ingestelde Lib bekommert zich om Anna’s fysieke welzijn maar probeert ook te achterhalen wat er écht aan de hand is. Haar twijfels worden gevoed door Will Byrne (Tom Burke), een journalist die op de zaak is afgekomen.

De Chileense filmmaker Lelio toont zich, na glansrollen voor onder meer Rachel McAdams in Disobedience (2017) en Julianne Moore in Gloria Bell (2018), opnieuw een ijzersterk regisseur voor zijn twee hoofdrolspelers. De andere personages blijven wat eendimensionaal, maar de geloofsstrijd die zich tussen het meisje en de verpleegster ontvouwt, blijft fascineren.