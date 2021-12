Gelimiteerde uitgave met nieuw ontdekt werk van Herman Brood: ‘Ik had het gevoel dat je er een beetje bij was’

In het jaar dat hij 75 zou zijn geworden, verschijnt Ik aksepteer u zoals ik ben, met meer dan 3750 tekeningen, teksten, ansichtkaarten en andere parafernalia van Herman Brood die dit jaar werden teruggevonden. Vandaag verschijnt het eerste, handgemaakte exemplaar.

Twintig jaar na zijn overlijden was er de vondst. Xandra Brood was voorjaar 2021 in de opslag op zoek naar iets, toen ze stuitte op vier stoffige dozen vol nagelaten werk van muzikant en kunstenaar Herman Brood (1946-2001). Ze belde meteen Broods zus Beppie: “Je moet nú komen.”

Samen bundelden ze de meer dan 3750 tekeningen, teksten, bierviltjes, ansichtkaarten, schetsen en wat dies meer zij in het tafelboek Ik aksepteer u zoals ik ben: 15 centimeter dik, 33 x 47 centimeter en 2000 pagina’s dik. Gevuld met materiaal dat een inkijk in Broods leven geeft. Het eerbetoon dat Brood verdient, aldus Xandra Brood.

Beppie Brood was bijna in shock geweest hoeveel er in die dozen bewaard was gebleven; Brood was altijd blijven tekenen, knippen en schrijven. En hoewel er als de kamer weer vol lag in de loop der jaren best wat in de prullenbak was beland, had Xandra Brood vaak de boel bijeengeveegd. De tekeningen in opvallend mooie kleurschakeringen van een kunstenaar die toch kleurenblind was.

Elke woensdag kwamen ze samen, de weduwe en de zus, om een selectie te maken uit die propvolle dozen. Ze dachten, schrijft Beppie Brood in haar voorwoord, er ‘even’ een tafelboek van te maken. Maar al snel kwamen ze erachter dat dat niet ging lukken.

“Want hoe bepaal je wat wel of niet leuk/mooi/ interessant is om in zo’n boek op te nemen? We kwamen niet verder dan het maken van een to-dolijstje. ‘Uitgeverij zoeken’ stond op nummer één.” Al snel bleek er interesse bij Uitgeverij Komma in het oosten des lands, gespecialiseerd in onder meer bijzondere fotografieboeken, kunstboeken en collector’s editions. Die raadde aan de totale collectie in één boek op te nemen.

Hertenkopje

Zo bevinden een hertenkopje van een bierviltje geknipt en ‘een kaart uit de reeks nonsens’, gericht aan dochter Holly, zich temidden van tekeningen, schetsjes, aanzetten tot songteksten en al dan niet op spiraalblok neergepende ingevingen – soms in duidelijk blokschrift, soms haast onleesbaar gekriebel, waaruit veel humor, maar ook vaak somberte spreekt.

Een tekst met ‘ontgoocheld’, ‘rouw’, ‘moe’, ‘hopeloos’, afgesloten met ‘zo, weer een rebus voor de nabestaanden’. Of deze: ‘De wereld boordevol/ synthetisch geïsoleerde 2voeters’ marcherend in een/ gedegenereerd realisme.’ En: ‘Entertainment/ Hoe korter hoe beter/ Blijf zoveel mogelijk/ uit de buurt van publiek/ Doe geen toegift/ Neem het uwe/ en ga heen./ En zij gingen.’

Veel liefde is er ook, in die teksten met Broods kenmerkende, doorgetrokken a’s. ‘Ze pakte me op/ kleine dingetjes// tsja..wat is klein..?’ Of de regenboogkaft van het boekje dat hij maakte voor dochter Lola, met als tekst: ‘Lola lekkere scheet. Oh oh hoe fijn zal ik zijn als jij in dit boek je diepste geheimen verstopt.’

Tekst vol gemis

Het was Beppie Brood zelf die alle items scande: klep open, tekening of tekst zorgvuldig neerleggen, klep dicht, druk op knop. “Een flinke klus, maar misschien wel een van de mooiste klussen die ik heb mogen doen. Alle stukken gingen een voor een door mijn handen. Soms moest ik even stoppen: om die ene tekening nog iets beter te kunnen bekijken; Om die tekst nog beter te kunnen begrijpen.”

Regelmatig verbaasde ze zich over wat ze zag of las, schrijft ze in een poëtische tekst vol gemis, rechtstreeks gericht aan haar broer, die op 11 juli 2001 zijn leven beëindigde met een sprong van het Hilton Hotel. Hoe het besef zich eens te meer opdrong dat het hoofd van Herman nooit stilstond en hoe barstend van de creativiteit hij was geweest.

En dat er tegelijkertijd die uiterst kwetsbare kant was van eenzaamheid en verlegenheid. ‘In de ongeveer honderd uren die ik hieraan besteedde, had ik regelmatig het gevoel dat je er een beetje bij was.’